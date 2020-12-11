TÜRSAB, dünya sektör başkanlarıyla 2021 turizmini değerlendirmeye devam ediyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "T20 yapısının oluşmasının uluslararası turizm endüstrisi için sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. T20 ile amacımız kurumlar arası bilgi alışverişini sağlamak, dünyada turizmde gelişmiş ülkeler arasında iletişimde yaşanan sorunları minimize etmek." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, pandemi sürecinde turizm sektörünün global ölçekte yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere dünya sektör başkanlarıyla online toplantılar düzenliyor.

Bu kapsamda TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, İngiltere Seyahat Acentaları Birliği (ABTA) İcra Kurulu Başkanı Mark Tanzer ile görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere Türkiye turizm pazarının detaylı olarak ele alındığı görüşmede, pandemi etkisinde geçen 2020 turizm sezonu, aşılanma sürecinin başlamasıyla birlikte İngiltere'deki seyahat acentelerinin 2021'e yönelik beklenti ve öngörüleri, TÜRSAB'ın gündeme getirdiği dünya turizminde ilk 20 ülkenin içinde yer alacağı T20 gibi başlıklar konuşuldu.

"Önümüzdeki yıl 2020'den iyi olacak ama 2019 gibi olmayacak"

Bağlıkaya, görüşmede ABTA İcra Kurulu Başkanı Mark Tanzer'e 2021 sezonu için beklentilerini ve Türkiye'ye yönelik talep artışı olup olmayacağını sordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanzer, 2021 sezonunda eski rakamları yakalama ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, buna rağmen 2021 sezonunun 2020'den daha iyi geçeceğini öngördüklerini aktardı.

Tanzer, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl 2020'den iyi olacak ama 2019 gibi olmayacak. 2021 boyunca aşılanma süreci devam edecek gibi görünüyor. Sektörümüzdeki toparlanma 2022-2023 yıllarında olacaktır. Bu yıl İngiltere'de yurt dışına çıkan sayısı neredeyse yüzde 90 oranında düştü. Seyahat uyarıları ve sigortaların geçerli olmaması da bunda etkili oldu. Kruvaziyer seyahatleri tamamen yasaklandı. İngilizlerin bir kısmı seyahat dönüşünde karantina şartı olmadığı için Türkiye'yi tercih etti. 2019'da 2,5 milyon, bu yıl 800 bin civarı İngiliz, tatil için Türkiye'ye gitti. İngiltere'deki toplam turizm hareketi geçen yılın neredeyse yüzde 10'u kadar gerçekleşti.

Türkiye pazarında bir önceki yılın yüzde 30'u oranında rakamlar görüldü. Türkiye'nin diğer pazarlara kıyasla iyi olduğunu görüyoruz. Şu günlerde gelecek yaz için rezervasyonlar artmaya başladı. Önümüzdeki yıl İngiltere'de pandemi öncesindeki normal rakamların yüzde 45'ini yakalarız diye tahmin ediyoruz. Ancak seyahat kısıtlaması olan ülkeler sürekli değişiyor. Dolayısıyla ileri tarihlere tatil planı yapmak güçleşiyor. Örneğin İspanya yolculuk öncesi test şartı getirdi bu da seyahat maliyetini artırdı."

Görüşmede Bağlıkaya, Türkiye'de alınan önlemler ile ilgili Tanzer'e bilgi verdi. Bilgilendirme için teşekkür eden Tanzer, bilgileri seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile paylaşacağını, bu bilgilerin satış için acenteleri motive edeceğini, bu görüşmenin çok faydalı olduğunu, 3 ay arayla bir araya gelmenin faydalı olacağını belirtti.

ABTA İcra Kurulu Başkanı Tanzer'den TÜRSAB'ın T20 önerisine övgü

Görüşmede, TÜRSAB'ın gündeme getirdiği dünya turizminde ilk 20 ülkenin içinde yer alacağı T20 başlığı da ele alındı.

ABTA İcra Kurulu Başkanı Tanzer, pandemi sürecinde ülkeler arasında sağlıklı bilgi ve veri akışı olmadığını, konuya sıcak baktığını belirterek, "Turizm sektöründe bu anlamda büyük bir boşluk var, oluşacak bu yapı iletişim boşluğunu doldurarak sektörümüze olumlu etkiler sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB'ın dünyadaki sektör temsilcileriyle iletişim için adım atmasının önemine dikkati çeken Tanzer, karşılıklı bilgi alışverişinin iki ülke arasındaki ilişkinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ise T20 yapısının oluşmasının uluslararası turizm endüstrisi için sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, T20 ile amaçlarının kurumlar arası bilgi alışverişini sağlamak, dünyada turizmde gelişmiş ülkeler arasında iletişimde yaşanan sorunları minimize etmek olduğunu anlattı.

Bağlıkaya, 2021'de İngiliz turistleri Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Bu arada, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın bir sonraki görüşmesi Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ile oldu.