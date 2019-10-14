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TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulunda seçim

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığına Tolga Gencer yeniden getirildi.

TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulunda seçim, System.String[]

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığına Tolga Gencer yeniden getirildi.

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) gerçekleşen seçimlerde mevcut başkan Tolga Gencer'in başı çektiği sarı liste ile Kıvanç Tektimur'un öncülüğündeki beyaz liste yarıştı.

Ege BTK'ya kayıtlı acentelerin oy kullandığı seçimde sandık saat 16.00'da kapandı.

204 oyun kullandığı seçimlerde sarı listeye 111, beyaz listeye 91 oy çıkarken 2 oy da geçersiz sayıldı.

Hedef 5 milyon yerli ve yabancı turist

Seçimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gencer, 15 aylık dönemde TÜRSAB Ege BTK olarak tüm paydaşlarla temas halinde olduklarını söyledi.

Şimdi de 2 yıllığına tekrar seçildiklerini ifade eden Gencer, bundan sonra da İzmir turizmi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Antalya'ya kitle turizminin gittiğine işaret eden Gencer, "Ancak İzmir öyle değil. Gastronomi, kongre, spor gibi farklı turizm alanlarının da olduğu bir şehir. Hedefimiz İzmir'de 5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamak." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, İzmir, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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