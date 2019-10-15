Son Dakika Haberleri: TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı
Son Dakika Güncel TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı

1 saat önce

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, güven tazeledi.

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı, System.String[]

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, güven tazeledi.

Tek listeyle gidilen TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Soner Bacaksız, 56 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Bacaksız başkanlığındaki TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu yönetiminde İbrahim Halil Kılınç, Ayşegül Özkeleş, Nurdan Öğücü, Güllü Alkurt, Ali Canbek ve Mehmet Güzelbulut asil üye olarak yer alırken Mustafa Hacıarap, Kayahan Köse, Gülcan Durmaz, Mehmet Ali Doni, Gül Altun, Mesut Şimşek ve Murat Avcı yedek üye olarak yer aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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