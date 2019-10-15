Son Dakika Haberleri: TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi
Son Dakika Güncel TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi

TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Seçimlerde mevcut başkan Mehmet Akyıl, güven tazeledi.


TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanlık seçimi Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri acenta temsilcilerinin yoğun katılımı ile Diyarbakır'da gerçekleşti. Seçimlerde Beyaz ve Mavi liste adayları yarıştı. TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Nezih Hacıalioğlu ile acenta temsilcilerinden oluşan divan Mavi ve Beyaz listeleri inceleyerek TÜRSAB seçiminin startını verdi. Mavi liste ile yeniden aday olan TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl oyların üçte ikisini alarak yeniden başkanlığa getirildi.


Yapılan seçimlerin ardından açıklama yapan TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl seçimlere katılım sağlayan tüm acentalara teşekkür ederek, birlik içerisinde BTK'yı hak ettiği konuma getireceklerini söyledi. Başkan Akyıl, bireysel bir temsil kurulu olmadıklarını, bölgesel bir temsil Kurulu olduklarına belirterek, "Bölge turizmini canlandırmak, acentalarımızın sorunlarına çözüm bulmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bizler bölge acentalarımızın ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asla bireysel bir temsil kurulu olmayacağız ve bölgesel bir temsil kurulu olarak tüm bölgemize hakim olacağız. Ülke genelinde 35 bölgede gerçekleştirilecek seçimlerimizin şimdiden tüm bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Suudi bandosu Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]