TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl: "Sur taşlarının çalınması kent tarihine darbedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl: 'Sur taşlarının çalınması kent tarihine darbedir' - Son Dakika

TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl: "Sur taşlarının çalınması kent tarihine darbedir"

7 saat önce

Diyarbakır'da yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satılmasına tepki gösteren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl yaşanılanların tarihe bir darbe olduğunu söyledi.

TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl:

Diyarbakır'da yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satılmasına tepki gösteren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl yaşanılanların tarihe bir darbe olduğunu söyledi.


Dünyanın sayılı yapıları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, 5 kilometrelik uzunluğu 12 metrelik yüksekliği ile görenleri kendine hayran bırakan yapının taşlarını satanlar kadar alanlarında sorumlu olduğunu belirten TURSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, yaklaşık bir haftadan beri konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti. Akyıl, "Dünyada benzeri bulunmayan, Çin Seddi'nden sonra uzunluk açısından ikinci, yükseklik ve genişlik açısından birinci olan bir yapıdan bahsediyoruz. 5 bin yıldır ayakta dimdik duran surlarımızın adeta yıkımını kimse kabul edemez. Biz kent turizmcileri olarak periyodik kontrollerin artık aralıksız bir şekilde devam edeceğine inanarak, iddialar arasında yer alan Sur üzerine işlenmiş ve günümüze kadar gelmiş güneş, yıldız sembolleri, kaplan, boğa, çift başlı kartal, akrep ve at kabartmaları olan taşları kafe restoran veya iş yerlerine dekorasyon olarak götürenlerin de bu taşları yerine iade etmesi gerekiyor. Bu kabartma ve işlemeler sadece kendi yerlerinde önem arz etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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