TÜRSAB heyeti Tunceli'yi ziyaret etti

Türkiye Seyehat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Üyeleri ile turizm acenteleri ve ulusal medya temsilcilerinden oluşan heyet, Tunceli'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Üyeleri ile birlikte turizm acenteleri ve ulusal medya temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Tuncay Sonel ile bir araya gelerek kentin turizm bölgeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet, Vali Sonel ile birlikte Millet Bahçesi, Mameki Parkı, Munzur Çayı kıyı düzenlemeleri ile Tunceli Müzesini gezdikten sonra, Düzgün Baba, Anafatma ziyaretgahları ile Munzur Gözleri ve Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizi ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Tunceli artık huzur, turizm, spor, tatil şehri oldu. Başta Cumhurbaşkanımızın destekleri ile büyük değişim ve gelişim sağlandı. Tunceli turizm için gerçekten önemli bir ziyaret oldu. Tunceli artık binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bizler Tunceli ailesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte turizm merkezi olan Tunceli'nin daha da gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Fırat Kalkınma Ajansımıza da ilimiz turizmine yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum."

TÜRSAB İstanbul Boğaziçi Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Türemez de, terörle anılan Tunceli'nin, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle yapılan çalışmalar neticesinde çok değiştiğini belirterek, Tunceli'de kısa süre içerisine turizm, spor, eğitim ve kültür alanlarında büyük işlerin yapıldığını ve yapılan bu güzel çalışmalardan çok etkilendiklerini dile getirdi.