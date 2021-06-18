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TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti - Son Dakika

TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

18.06.2021 11:42
TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyeti Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyeti Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Vali Epcim, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir başkanlığındaki heyetle kültür ve turizm çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette Bayburt'un kültürel anlamda Türk mirasının simge şehrirlerinden olduğunu ifade eden Vali Epcim, bu yönüyle Avrupa Komisyonu'ndan ödül almış iki müzeye de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Vali Epcim, alınan ödüllerin dikkatleri Bayburt üzerinde yoğunlaştırdığına değinerek 'Tarih ve Kültür Şehri' olmaya yönelik ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Bayburt'un kadim bir yerleşim yeri olduğundan bahseden Vali Epcim, "Özellikle kalesi çok değerli. 800 yıl önce çinili kaleye sahip bir şehirden söz ediyoruz. Bu ayrıntı Bayburt'un sanatsal ve kültürel derinliğini de gösteriyor. En önemlisi Anadolu Kültür tarihi açısından Dede Korkut diyarı olarak bilinmesi. Dünyada üç Dede Korkut diyarından biri olarak bilinmesi ve bunun da UNESCO tarafından tescil edilmiş olması burayı aslında değerli kılıyor. Dede Korkut'u nasıl turizmle ve kültür turizmiyle buluşturabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Anadolu irfanının önemli merkezlerinden birisi. Bir çok tasavvuf büyüğü yetiştirmiş bir memleket. Onun da kendine göre bir turizm hareketliliği olabiliyor. Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin geleceğe taşınması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması noktasında hepimize düşen görevler var. Şehir merkezinde korumacılık çalışmalarına devam edip, Dede Korkut'u hikayeciliğiyle birlikte gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım. Bunun altyapısını oluşturacak çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, heyet üyelerine ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarına destek sunmaya hazır olduğunu kaydetti. Başkan Yardımcısı Bilir ise Dede Korkut'un Bayburt açısından başlı başına bir turizm değeri olduğuna vurgu yaptı. Ulaştırma alanındaki alt yapı yatırımlarının da turizme önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bilir, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Pandemi sonrası yol haritası oluşturmak üzere ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Bilir, "TÜRSAB olarak Türkiye genelinde illere yayılmış 13 bin acentemiz var. Bayburt'ta 4 tane var. Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığımız Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsıyor. Bölgede 280 acentemiz var. Bölge turizmi ile ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Bugün Bayburt ve Gümüşhane'de olacağız. Bölgeyle ilgili turizm adına neler yapılması lazım, pandemi sonrası süreci nasıl yöneteceğiz bu konuları değerlendiriyoruz. Bayburt'a üçüncü kez geliyorum. Güzel bir ilimiz fakat turizm anlamında henüz bilinirliği artmamış, turizmden gerekli payı alamamış bir ilimiz. İnşallah müzemizle birlikte bir artı değer oldu Türk turizmi için. Bundan sonraki süreçte Bayburt, inşallah biraz daha destinasyonlara dahil olacaktır. Kabulünüz ve anlayışınız için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ziyaret Bilir'in, kişisel ziyaretlerini kaleme aldığı "Başka Yerler Farklı Mekanlar Geziyorum" isimli kitabını takdim etmesiyle sona erdi.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gümrükçüoğlu, Öznur Pala, Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Merkez Denetim Departmanı Müdürü Erol Beşe ile Avukat Yetkin Bodur yer aldı. - BAYBURT

TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Cüneyt Epcim, Bayburt, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti - Son Dakika


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