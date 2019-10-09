TÜRSAB heyetinden Tunceli ziyareti

Son yıllarda huzur ve turizm ortamının oluştuğu Tunceli'yi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyeti ziyaret ederek bilgi aldı.



TÜRSAB Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Üyeleri ve turizm acenteleri ile ulusal medya temsilcilerinden oluşan heyet Tunceli'yi ziyaret etti. Ziyarette Vali Tuncay Sonel'le de bir araya gelen heyet, kentin turizm bölgeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet dana sonra Vali Sonel ile birlikte Millet Bahçesi, Mameki Parkı, Munzur Nehri Kıyı Düzenlemeleri ile Kent Müzesini gezerek, Düzgün Baba Ziyareti, Anafatma Ziyareti, Munzur Gözeleri ve Tunceli Cemevini ziyaret etti.



Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra bölgenin turizmine ilişkin sahip olduğu değerleri ve güzelliklerini yakından gören, TÜRSAB Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Türemez ve yönetim Kurulu Üyeleri, terörle anılan Tunceli'nin, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle, yapılan çalışmalar neticesinde çok değiştiğini, kentte kısa süre içerisinde, turizm, spor, eğitim ve kültür alanlarında büyük işlerin yapıldığını aktardı. Heyet yapılan çalışmalardan çok etkilendiklerini ve kentin turizmine de önemli etki etiğini aktardı.



Tunceli'nin artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel ise," Başta Cumhurbaşkanımızın destekleri ile büyük değişim ve gelişim sağlandı. Tunceli turizmi için gerçekten önemli bir ziyaret oldu. Tunceli artık binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bizler de Tunceli ailesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte turizm merkezi olan Tunceli'nin daha da gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Fırat Kalkınma Ajansımıza da ilimiz turizme yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ