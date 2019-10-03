"TÜRSAB için hiç durmadan çalıştık"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentelerini ileriye taşımak, dijital dünyaya adaptasyonlarını sağlamak, kronikleşen sorunlara çözüm üretmek ve gelirlerini artırabilecekleri iş alanları oluşturmak için hiç durmadan çalıştıklarını söyledi.



Trabzon'da düzenlenen programda birlik üyelerinin sorunlarını dinleyen Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haziran 2018'de göreve geldiklerinde birlik üyelerine, "çağdaş, güvenilir ve çağın gereksinimlerini karşılayabilen bir TÜRSAB oluşturma" sözü verdiklerini belirtti.

Bu hedef doğrultusunda sektörün en önemli sorunlarıyla mücadele ettiklerini dile getiren Bağlıkaya, mesleğin kanayan yarası olan kaçak ve sahte seyahat acentelerine savaş açtıklarını ifade etti. Bunun için denetim ekibinde yer alan kişi sayısını 82'ye çıkardıklarını anlatan Bağlıkaya, "Denetçilerimize eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz. 2017-2018 döneminde sadece 4 bin 860 olan denetim sayısını bir yılda 70 bine çıkarttık." dedi.

Ülke genelinde binin üzerinde şubesi bulunan fatura ödeme merkezlerinin bilet satışı yapmasını engellediklerini, belge taleplerini reddettiklerini söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti:



"Belgesiz seyahat acenteliği yapan 326 iş yeri ve TÜRSAB belgesi ile transfer yapan 403 Uber aracına faaliyetten men ve idari ceza uyguladık. Turizm hukukuna hakim güçlü bir hukuk departmanı oluşturduk. Belgesiz seyahat acenteliği faaliyetlerinin önüne geçmek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla 904 firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."



Bağlıkaya, Londra, Berlin, Moskova, Madrid ve Dubai başta olmak üzere dünyanın en önde gelen 22 turizm fuarına bölge temsil kurulu başkanlarıyla katılarak sektörü temsil ettiklerini, meslektaşlarının iş görüşmelerini daha verimli yapabilmeleri adına standlarda ücretsiz hizmet sunduklarını dile getirdi.



Dijitalleşen sektör dinamikleri çerçevesinde seyahat acentelerinin faydalanması için Turizmde Dijital Yol Çalıştayı düzenlediklerini belirten Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Büyükelçilerin ve bölge temsil kurulu başkanlarımızın da katılımıyla düzenlediğimiz 5 info gezisinde bin 40 seyahat acentesi temsilcimizi buluşturduk. Diplomatik ilişkilere önem veren bir TÜRSAB vizyonu yaratmanın haricinde meslektaşlarımıza da yeni pazar imkanları sunduk. Bölge temsil kurullarımız tarafından düzenlenen bin 144 etkinlik çerçevesinde binlerce seyahat acentesi temsilcimize iş geliştirme ortamı hazırladık. BM, KKTC ve Türkiye Bilişim Vakfı ile iş birliği protokolleri imzaladık. Tüm seyahat acentelerimizin yetkililerine destek hizmeti vermek amacıyla TÜRSAB vize departmanı projemizi hayata geçirdik. Acentelerimiz Schengen, İngiltere, ABD, Kanada ve İrlanda vize başvurularında vize departmanımızdan destek hizmeti almaya başladı."

"Acentesi olmayana hac ve umre kaydı yaptırmadık"

Bağlıkaya, hac ve umre organizasyonu yapan acente sahiplerine eşit sayıda uzun süreli Suudi Arabistan vizesi almak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Seyahat acentesi olmayan hiç kimseye hac ve umre kaydı yaptırmadıklarını, TÜRSAB'dan tur onay yazısı alma zorunluluğunu kaldırdıklarını anlatan Bağlıkaya, şöyle dedi:

"Mekke'deki işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi amacıyla birim kurduk. TÜRSAB için tahsis edilen görevli vizeleri, vize alamamış seyahat acentesi temsilcileri lehine kullandırarak meslektaşlarımıza fayda sağladık. Hac organizasyonu için seyahat acentelerinden alınan kişi başı 25 dolar hizmet bedelini kaldırarak, seyahat acentelerimiz için toplamda 1,5 milyon dolar tasarruf etmelerini sağladık. Hac sezonunda hacı adaylarına hizmet vermek adına özel bir ekip kurduk. Acentelerimiz tarafından kutsal topraklara götürülen 24 bin 500 hacı adayımıza 70 otobüs ve 100 kişilik ekiple hizmet verdik. Havalimanları ve hastanelerde tercümanlık hizmeti sağladık."

Bağlıkaya, ilk günden bu yana benimsedikleri şeffaflık ilkesi gereği birliğe ve iktisadi işletmeye ait mali bilanço tablolarını seyahat acenteleriyle paylaştıklarını, bunu sürdüreceklerini söyledi.

Kurumsallaşma sürecini, idari kadronun özverili çalışmaları sonucunda ISO 9001: 2015 Kalite ve Yönetim Sistemi Belgesi alarak taçlandırdıklarını belirten Bağlıkaya, böylelikle söz verdikleri kurumsal TÜRSAB kimliği için en büyük adımı atmış olduklarını bildirdi.

"Lokomotif bir kurum olduk"

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin iş gücü kaynağını geliştirmeyi misyon edindiklerini dile getirerek, "TÜRSAB akademi kapsamında 16 biletleme eğitiminde 190 kişiyi, 6 enformasyon memurluğu sınavında 3 bin 40 kişiyi ve 22 seminerde bin 914 kişiyi sektörümüze kazandırarak seyahat acentelerimizin kalifiye eleman ihtiyacına katkıda bulunduk. Kültür sohbetleri düzenledik, ünlü konuşmacılarla yüzlerce meslektaşımızı bir araya getirdik. Sektörümüzün dertlerini tüm platformlarda dile getiren lokomotif bir kurum olduk." diye konuştu.

TÜRSAB'ın web sitesini seyahat acentelerinin ihtiyaçları ve modern web konseptleri doğrultusunda baştan tasarladıklarını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda online faaliyetlerin önüne geçmek için dijital doğrulama sistemini hizmete sunduk ve meslektaşlarımızın rehberlere kolaylıkla ulaşabilmesi için TÜRSAB ve TUREB entegrasyonuyla TÜRSAB Online Projesi'ni hayata geçirdik. Karekodlu plaka uygulamasını başlatarak bandrol zorunluğunu ortadan kaldırdık. Seyahat acentelerimizi ileriye taşımak, dijital dünyaya adaptasyonlarını sağlamak, bölge temsil kurullarımızı güçlendirmek, kronikleşen sorunlarımıza çözüm üretmek ve acentelerimizin gelirlerini artırabilecekleri iş alanları oluşturmak için göreve geldiğimiz andan itibaren tüm enerjimizle hiç durmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Üyelerimize, seyahat acentelerinin dertlerine ve sorunlarına ilgi gösteren kurumsal bir TÜRSAB oluşturacağımıza söz vermiştik. Bütün çabamız, birliğimizi ve sektörümüzü güçlendirerek, sürekli ileriyi hedefleyen, güvenilir, itibarlı ve acentelerine daha fazla hizmet üreten bir TÜRSAB için."