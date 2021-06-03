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TÜRSAB ile Visit Ukraine iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

TÜRSAB ile Visit Ukraine iş birliği anlaşması imzaladı

03.06.2021 13:37
TÜRSAB ile Visit Ukraine iş birliği anlaşması imzaladı, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Ukrayna'nın tanıtım ajansı Visit Ukraine arasında iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirme amacıyla iş birliği anlaşması (MOU) imzalandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Ukrayna'nın tanıtım ajansı Visit Ukraine arasında iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirme amacıyla iş birliği anlaşması (MOU) imzalandı.

İmza törenine TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ile TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, etkinlikteki konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki dost ülke sıkı bir şekilde turizm ilişkilerini sürdürüyor. Son yıllarda iki ülke arasında farklı alanlarda iş birlikleri var. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu iş birliğimizi sürdürme gayretindeyiz. Salgın öncesi 2019 yılında 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti, salgın başladıktan sonra 2020 yılında 1 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti. 2021 beklentimiz en az 1-1,5 milyon Ukrayna vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesi. Ülkemiz deniz, kum, güneş turizmi dışında 12 ay tatil yapılabilecek potansiyele sahip bir ülke, çok sayıda zenginliği içinde barındırıyor.

Türkiye'de Ukrayna vatandaşlarını yakından ilgilendiren 100'ün üzerinde Ortodoks kilisesi hali hazırda faal durumda. Turizm dışında da ticari ilişkilerimiz iş birliklerimiz hızlı şekilde devam ediyor. İthalat ihracat ilişkilerimiz de oldukça yüksek rakamlarda. Karşılıklı ziyaretçi sayılarımızın artması için bugün yapacağımız iş birliği anlaşması çok önemli, bundan sonra da olumlu pozitif ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bizler de Türk vatandaşları olarak Ukrayna'yı bilmek, görmek, ziyaret etmek istiyoruz."

"İki ülke arasındaki tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi için yol haritasını çizmek istiyoruz"

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, iki ülke arasında turizm sektöründeki gelişmelerden çok memnun olduğuna işaret ederek, "Türkiye ile Ukrayna arasında turizm alanındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini, kazan-kazan modelinin uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Gaman, Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan bu ziyaretlerin bu alanda gelişmelerin olması adına önemli olduğunun altını çizdi.

Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko da TURSAB ile tanışıklığının yaklaşık 5 yıl öncesine dayandığını belirterek, ajans olarak ana hedeflerinin Ukrayna'yı dünyaya tanıtmak olduğunu aktardı.

Taranenko, "2020 yılı turizm için pandemiden dolayı zor bir yıldı. 2019 yılında Ukraynaya gelen yabancı turist sayısı 19,5 milyon iken Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısı yılda 250-300 bin arasındaydı. Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısı bundan en az 4 kat daha fazla olsa da, Türkiye'den bize gelen turist sayısı her sene artıyor, yıllık yüzde 15-20, hatta bazı yıllar yüzde 30'a varan oranlarda ivme vardı. Bugün imzalayacağımız anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi için yol haritasını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iki taraf yetkilileri tarafından iş birliği anlaşması (MOU) imzalandı ve aile fotoğrafı çekildi.

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB ile Visit Ukraine iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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