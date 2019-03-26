Son Dakika Haberleri: Türsab İlk Yurt Dışı Temsilciliğini KKTC'de Açacak

Türsab İlk Yurt Dışı Temsilciliğini KKTC'de Açacak

49 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ilk yurt dışı temsilciliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açacak.

Türsab İlk Yurt Dışı Temsilciliğini KKTC'de Açacak, System.String[]
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ilk yurt dışı temsilciliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açacak. Ada'ya turist çekmek amacıyla KKTC turizmine desteğini daha da artırmayı hedefleyen TÜRSAB, KKTC'nin turizm fuarlarına katılımına da destek olacak. TÜRSAB ile Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) arasında bir süre önce yapılan görüşmelerde destinasyon tanıtımında da, Girne'nin tanıtılması kararı çıkmıştı.

Anadolujet'in KKTC'ye direkt seferleri turist sayısını da artıracak

Bu arada Anadolujet'in KKTC'den  Antalya, İzmir, Gaziantep ve Adana'ya direkt uçuşlarının başlayacak olması Ada'ya daha çok turistin gitmesine yol açacak. Anadolujet'in 5 Nisan'dan itibaren Kıbrıs'tan İzmir, Antalya ve Adana'ya, 6 Nisan'dan itibaren ise Kıbrıs'tan Gazinatep'e gidiş- dönüş uçuşları başlıyor. Anadolujet'in KKTC'ye bilet satışları devam ederken konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, "Anadolu Kıbrıs'a çok yakın. Şimdi Anadolu'dan direkt seferler ile Kıbrıs'a gitmek mümkün. Anadolujet Kıbrıs'ı Anadolu'ya bağlıyor" açıklamasını yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:53 Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Ekonomi
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