Son Dakika Haberleri: TURSAB, Kapadokya Bölge başkanlığına Talip Aldemir seçildi
Son Dakika Güncel TURSAB, Kapadokya Bölge başkanlığına Talip Aldemir seçildi

TURSAB, Kapadokya Bölge başkanlığına Talip Aldemir seçildi

55 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TURSAB, Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapılan olağan seçim sonrası Talip Aldemir seçildi.

TURSAB, Kapadokya Bölge başkanlığına Talip Aldemir seçildi, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TURSAB, Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapılan olağan seçim sonrası Talip Aldemir seçildi.


Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan TURSAB bölge temsil kurulu binasında düzenlenen seçime Talip Aldemir tek aday olarak girdi. 300'den fazla acentanın kayıtlı olduğu TURSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu seçiminde acenta sahipleri büyük bir katılım gösterirken üyelerin yarısından fazlası oy kullandı.


TURSAB Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özden, TURSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aysel Atak ve Nevşehir genelinde hizmet veren seyahat acentalarının yoğun katılım gösterdiği seçimlerde ilk defa tek liste yarıştı. Yapılan 24. Olağan genel kurul sonrası seçime tek liste giren Talip Aldemir yaptığı açıklamada "Katılım sağlayan TURSAB misafirlerimize ve meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Gerçekten mesleğimize sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik. Tek liste olarak hepiniz beni layık gördünüz katımlarınızdan dolayı en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir katılım ve yoğunluk oldu. Şimdiye kadar emek veren ve görevi teslim aldığım Aysel hanım ve yönetimi ile geçmiş bütün yönetimlere verdikleri emeklerinden, desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı hepinizin adına teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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