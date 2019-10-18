TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu seçimleri yapıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) seçimleri yapıldı.



Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren 220 seyahat acentesinden 106 acente yetkilisinin oy kullandığı seçimlere iki liste halinde girildi. Mavi liste adayı Eda Yurtcan seçimlerde 60 oy, sarı listeyle seçime giren Mustafa Tatar 46 oy aldı. Kuşadası Tour firmasının sahibi Eda Yurtcan yeniden TÜRSAB Kuşadası BTK başkanı seçilirken, bölgesel temsil kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Deniz Köse (Arrive Tour), Gerçek Pak (Peron Tur), Nazif Karakuş (Ionia Tours), M. Yiğit Uzkuç (Meloria Turizm), Özer Esenkaya (Adares Travel), Fırat Barışık (Fibar Tur)" - AYDIN