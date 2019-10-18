Son Dakika Haberleri: TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu seçimleri yapıldı
Son Dakika Güncel TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu seçimleri yapıldı

TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu seçimleri yapıldı

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) seçimleri yapıldı.

TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu seçimleri yapıldı, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) seçimleri yapıldı.


Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren 220 seyahat acentesinden 106 acente yetkilisinin oy kullandığı seçimlere iki liste halinde girildi. Mavi liste adayı Eda Yurtcan seçimlerde 60 oy, sarı listeyle seçime giren Mustafa Tatar 46 oy aldı. Kuşadası Tour firmasının sahibi Eda Yurtcan yeniden TÜRSAB Kuşadası BTK başkanı seçilirken, bölgesel temsil kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Deniz Köse (Arrive Tour), Gerçek Pak (Peron Tur), Nazif Karakuş (Ionia Tours), M. Yiğit Uzkuç (Meloria Turizm), Özer Esenkaya (Adares Travel), Fırat Barışık (Fibar Tur)" - AYDIN

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Mustafa Tatar, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi
Macron'dan küstah sözler: IŞİD yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur Son dakika: ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım ısrarında geri adım attı Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı: Seyahat planlarını gözden geçirin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu seçimleri yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]