TÜRSAB Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

TÜRSAB Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Türsab Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Narmanlı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Türsab Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken'ın ölüm haberi şehirde üzüntüyle karşılandı. Özeken'in sosyal medya hesabından paylaştığı "Hayat çok kısa, ve zaman her şeye gebedir" paylaşımı yürek burktu.