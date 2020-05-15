TÜRSAB: Paket tur bedelinin tamamı için düzenleme yerinde olur

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Covid-19 ile ortaya çıkacak olası sorunlara karşı paket tur bedelinin tamamını içeren tek bir uygulama şeklindeki bir düzenlemenin "yerinde olacağı" çağrısı yaptı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen turizm tüketicileri ile ilgili düzenlemelerde yer alan ve gayrı adil sonuçlar doğuran yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi talebinin "kısmen de olsa karşılanmasının memnuniyet verici" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenleme yerindedir. Böylece Sivil Havacılık mevzuatındaki düzenleme ile uyum sağlanmıştır" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Ancak; gerek yapılan değişikliğin tüketici bilgilendirme ve seçimlilik hakkı kullanımını kayıt altına alma yükünü seyahat acentalarına yüklemesi ve bunun operasyonel olarak zorluğu; gerekse uçak bileti kavramı ile charter uçuşlardaki durumun açık olarak düzenlememesi nedeniyle uygulamada yeni karışıklıklara yol açacağı düşünülmektedir. Dileğimiz ve talebimiz; Bakanlığın bu konuda gereken ek düzenlemeyle durumu açıklığa kavuşturmasıdır.

"Öte yandan; hava taşımacılığına ilişkin tutarlar dışında kalan ödemelerle ilgili düzenleme mevcut durumu tekrar etmekten ileri gitmemektedir. Bu konudaki sıkıntıların giderilebilmesi ve karışıklığa yer verilmemesi için paket tur bedelinin tamamını içeren tek bir uygulama şeklindeki bir düzenleme yerinde olacaktır.

"Ancak; yine de turizmde tüketici haklarının, soyut bir kavram olarak zamanın üründeki rolü nedeniyle diğer sektörleri kapsayan kanundan ayrı, turizm otoritesi olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmesi konusundaki görüş ve talebimiz sürmektedir.

"T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, mevcut durumu 1983 yılından bu yana değişmemiş 'Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik' üzerinde yapacağı değişiklikle bu hususları da bütüncül olarak düzenlemelidir.

"T.C. Ticaret Bakanlığı'nın seyahat acentalarının maruz kaldığı haksızlığı kısmen de olsa giderecek adımını iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyor, konuya olan yaklaşımına ilişkin Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyor, kalıcı çözümler için taleplerimizin değerlendirilmesi hususundaki hassasiyetin devam edeceğine inanıyoruz."