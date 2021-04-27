TÜRSAB, "tam kapanma"nın turizmde yaz sezonunu olumlu etkilemesini umuyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçilecek "tam kapanma" dönemine ilişkin, "Alınan önlemlerin vaka sayılarında düşüş yaşanmasına ve bunun da yaz sezonu turizm hareketlerini olumlu yönde etkileyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçilecek "tam kapanma" dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikle, tüm dünyanın mücadele ettiği bu dönemde önceliğin insan sağlığı olduğunu, alınan 17 günlük kapanma kararına da bu perspektiften baktıklarını belirtti.

Turizm sektörü açısından, bu kararın bayram dönemi yurt içi turizm hareketliliğini engellediğinin ve ekonomik bir kayba uğratacağının bir gerçek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Maalesef seyahat acenteciliği bu dönemde de yine en çok etkilenen sektör olacak. Bununla birlikte, alınan önlemlerin vaka sayılarında düşüş yaşanmasına ve bunun da yaz sezonu turizm hareketlerini olumlu yönde etkileyeceğini umuyoruz. Zira mevcut vaka sayılarının yüksekliği hem yurt dışından Türkiye'ye turizm talebi oluşması önünde engel teşkil edecekti hem de yurt içi turizm hareketleri bakımından da risk oluşturuyordu. Tüm temennimiz, virüse karşı sürdürdüğümüz mücadelemizde en kısa zamanda etkili sonuçlara ulaşarak daha fazla can kaybı vermemek. Bilindiği üzere İngiltere, yurt dışı seyahat kısıtlamasına ilişkin kararını 17 Mayıs itibarıyla açıklayacak. Rusya'nın da vaka sayılarından dolayı Türkiye'ye yönelik olarak aldığı seyahat kısıtlaması kararının, 1 Haziran itibarıyla son bulması bekleniyor. Temennimiz yaz sezonuna vaka sayıları düşmüş bir ülke olarak girebilmek."

Bağlıkaya, alınan kapanma kararı nedeniyle bayram dönemi rezervasyonlarını iptal edecek vatandaşlara seyahat acentelerinin alternatif tarih önerilerinde bulunduğunu aktararak, "Vatandaşlarımızın önemli kısmının tatil özlemiyle birlikte iptal, değil tarih değişikliğine gideceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapanmanın sektöre getireceği yükün altından kalkılabilmesi açısından da birtakım destekler verilmesinin ve yeni finansal kaynaklar sağlanmasının da önem arz ettiğini belirten Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri kapanma ile en önemli ürünleri olan bayram tatilinden feragat ederek büyük bir fedakarlık yapmış oluyorlar. Beklentimiz bu uygulamada ayrıca sıkıntı yaşamalarının önüne geçilecek idari önlemlerin alınması ve gereken düzenlemelerin yapılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya, bu çerçevede sektöre özel destek paketi sağlanması, kredi borçlarının uygun şartlarda ve faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılması ile alınan önlemlere ek olarak bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmesinin fayda sağlayacağını bildirdi.