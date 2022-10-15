TÜRSAB'tan Erciyes temalı program - Son Dakika
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TÜRSAB'tan Erciyes temalı program

15.10.2022 14:04
TÜRSAB'tan Erciyes temalı program

Kayseri'de Erciyes Bölge Temsil Kurulu Kayseri Tanıtımı ve Kayseri Gezisi konulu program düzenlendi.

Kayseri'de Erciyes Bölge Temsil Kurulu Kayseri Tanıtımı ve Kayseri Gezisi konulu program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölge Başkanlığının düzenlediği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, KKTC Turizm Bakanı Müsteşarı Serhan Aktunç, KKTC Seyahat Acenteleri Başkanı Orhan Tolu, TÜRSAB Bölge Başkanı Ali Emre Martı, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, TÜRSAB'ın yaptığı çalışmayı çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Erciyes'in kent turizmindeki yerine dikkati çeken Büyükkılıç, kayak merkeziyle ilgili bilgi verdi.

Müsteşar Serhan Aktunç ise KKTC'nin ekonomisinde turizmin önemli olduğunu anlattı.

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Kaynak: AA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Erciyes, Kayseri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRSAB'tan Erciyes temalı program - Son Dakika

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