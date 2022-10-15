Burada konuşan Büyükkılıç, TÜRSAB'ın yaptığı çalışmayı çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Erciyes, Kayseri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TÜRSAB'tan Erciyes temalı program - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.