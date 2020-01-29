TÜRSAB: Turizm ulaşım hizmeti taksi ve toplu taşımanın ikamesi değildir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRSAB: Turizm ulaşım hizmeti taksi ve toplu taşımanın ikamesi değildir - Son Dakika Ekonomi

TÜRSAB: Turizm ulaşım hizmeti taksi ve toplu taşımanın ikamesi değildir

6 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul'da seyahat acentalarına yapılan saldırılara dikkat çekerek, turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmetinin, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi olmadığına dikkat çekti.

TÜRSAB: Turizm ulaşım hizmeti taksi ve toplu taşımanın ikamesi değildir, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul'da seyahat acentalarına yapılan saldırılara dikkat çekerek, turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmetinin, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi olmadığına dikkat çekti.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da son günlerde seyahat acentalarına karşı sıklaşan ve taciz boyutundan saldırı boyutuna evrilen davranışlar turizmcilerden çok turizme, bir başka deyişle ülkemize zarar veriyor" denildi ve eklendi:

"Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentası çalışanlarını darp etmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkansız zararlara yol açıyor. Kamuoyunun bilmesi gereken en önemli husus; turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmeti, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi değildir."

Seyahat acentalarının müşterilerine sundukları taşıma hizmetinin, organize seyahatin bir parçası olup salt taşımadan ibaret bir hizmet söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenle kendi mesleğine de zarar  verenlerin sandıkları, anladıkları gibi taksi hizmeti alacak kişilere sunulan alternatif taşıma hizmeti gibi değerlendirilemez" denildi ve şu uyarı yapıldı:

"Seyahat acentaları tarafından sunulan transfer ve tur kapsamındaki taşıma faaliyetinin tabi olduğu mevzuat, standart ve kurallar mevcut olup, bu hizmet organize bir faaliyet olarak turiste sunulur.

"Ancak, maalesef bu konuda bazı taksiciler gibi başka makamlarca da bu konuda hatalı uygulama örnekleri sıkça karşımıza çıkmaya devam etmekte, bir an önce çözüm kavuşturulmadığı takdirde ülkenin geleceği olarak kabul edilen turizm sektörü bu nedenle büyük kan kaybına uğrayacaktır."

TÜRSAB açıklamasında, ilgili kamu otoritelerine de şu çağrı yapıldı:

"Kısaca özetlemeye çalıştığımız hususlar, ülkemizde turizmin otoritesi Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından koordine edilecek çalışmalarla önlenmelidir.

"Bakanlığımızın bir an önce bu konuya sahip çıkarak seyahat acentalarının faaliyetlerini güvenle yapabilmelerini sağlaması, başta emniyet teşkilatı olmak üzere ilgili birimleri bu konuda bilgilendirmesi doğal olarak en büyük beklentimizdir.

"TÜRSAB, sabırla ve kararlılıkla konunun takipçisi olmaya, kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

"Başta emniyet teşkilatı olmak üzere, ilgili tüm birimlerin gerekli önlemleri alacaklarına, failleri tespit ederek yargıya teslim edeceklerine, bu kendini bilmezlerin kendi meslek örgütlerince de gerekli yaptırımlarla cezalandırılacağına inanıyor, turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz.

"İstanbul'da turizme büyük darbe vuran  bu olayların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer makamlarca alınacak önlemlerle daha fazla zarar vermeden bir an önce önlenmesi en büyük dileğimiz ve tüm seyahat acentaları adına talebimizdir."


Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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