Son Dakika Haberleri: Türsab "Turizmde Fark Yaratanları" Ödüllendirecek

Türsab "Turizmde Fark Yaratanları" Ödüllendirecek

49 dakika önce

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye markasının bilinirliğini küresel ölçekte artırmak ve turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesine yön vermek amacıyla "Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" verecek.

Türsab
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye markasının bilinirliğini küresel ölçekte artırmak ve turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesine yön vermek amacıyla "Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" verecek. 

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 20 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek organizasyonda, turizm sektörünün yanı sıra, iş, kültür-sanat ve akademi dünyasının buluşturulması hedefleniyor.

"Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" ile ilgili TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, organizasyonun, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi hedeflediğini söyledi. Sektörde fark yarattığına inanan kişilerin, kurumların aday olabileceği ya da aday gösterebileceği ödüller için başvurular ilgili web sitesi üzerinden 4 Şubat'a kadar yapılabılabilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Türkiye, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Ekonomi
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