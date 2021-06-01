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TÜRSAB, Ukrayna turizm heyetini ağırladı - Son Dakika

TÜRSAB, Ukrayna turizm heyetini ağırladı

01.06.2021 17:25
TÜRSAB, Ukrayna turizm heyetini ağırladı, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, "2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti, salgın döneminde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, "2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti, salgın döneminde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldi. 2021 yıl sonu hedefimiz ise en az 1 milyon Ukraynalı turist." dedi.

TÜRSAB, Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART), Ukrayna'nın tanıtım ajansı Visit Ukraine ve Kiev Belediyesi turizm yetkililerinden oluşan heyeti genel merkezde ağırladı.

Toplantıda DART Başkanı Mariana Oleskiv, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Ukrayna İstanbul Konsolosu Kateryna Pasynchuk ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, iki ülke arasında turizmin gelişmesinin ve Ukrayna'nın Türkiye için öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

"2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti, salgın döneminde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldi. Ülkemizden Ukrayna'ya giden vatandaşlarımızın ziyaret sayısı bu kadar yüksek değil. Biliyoruz ki tıpkı bizim ülkemiz gibi Ukrayna'nın turistik güzel yerleri var. Birlikte yapılacak çalışmalarla Ukrayna'yı ülkemizde tanıtabilir, daha çok Türk vatandaşının Ukrayna'yı ziyaret etmesini sağlayabiliriz.

Her ne kadar Ukrayna vatandaşları bizden oraya ziyaretimizden daha fazla bize gelse de ithalat ihracat dengesinde Ukrayna'dan daha çok ürün satın alıyoruz."

İki ülke arasında son 10 yılda karşılıklı çalışmalar yapıldığına işaret eden Bilir, bu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilir, Ukrayna pazarı ve gelen ziyaretçilerin Türkiye için önemine dikkati çekerek, gelen turistlerin her ne kadar deniz-kum-güneş tatilini tercih etse de, Türkiye'nin Göbeklitepe, Kapadokya, Gaziantep gibi bölgelerini de tanıtmak istediklerini söyledi.

İki ülkenin birbirine öne çıkan yerlerinin tanıtımı için karşılıklı iş birliği şeklinde çalışılacağının altını çizen Bilir, şunları söyledi:

"Özellikle içinden geçmekte olduğumuz zorlu pandemi sürecinde uluslararası dayanışma çok büyük önem taşıyor. Ukrayna, bu süreçte, en zor zamanımızda bizimle olan çok yakın bir ülke. Bu yakınlık her geçen gün daha da üst seviyelere taşınıyor. Bu bakımdan bugün Ukrayna Devlet Turizmi Geliştirme Ajansı yetkilileri olarak sizlerin bu ziyareti bizim için de özel bir anlam ifade ediyor.

Bir kaç gün sonra 'Visit Ukraine' ile bir iş birliği anlaşması imzalayacağız. Ayrıca Kiev Belediyesi sektör temsilcilerini ülkemizde ağırlayacağız. Gerçekleştirdiğimiz bu görüşme ve iş birliği çalışmalarının turizmdeki gelişimi destekleyerek önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki turizm hareketlerinin büyümesine ivme kazandıracağına inanıyoruz."

Bilir, "Salgın sonrası Ukrayna'dan gelen turist sayısını 2019 yılına göre en az yüzde 100 artırmak istiyoruz. Her şey normal giderse, 2,5-3 milyon turist hedefliyoruz. 2021 yıl sonu hedefimiz ise en az 1 milyon Ukraynalı turist." bilgisini verdi.

"Heyetlerimizin buraya sık sık gelmesi önemli"

DART Başkanı Mariana Oleskiv, Ukrayna'dan bu ay içinde Türkiye'ye gelecek heyetlerin Türkiye'nin Ukrayna için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Ukrayna heyetlerinin Türkiye'ye sık sık gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Oleskiv, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umarım bu ziyaretler sırasında iki ülke arasında turizmin geliştirilmesi için yol haritasını çizer, somut adımları atarız. Ben görevli olarak şahsi katkıda bulunmayı çok isterim. Ukrayna olarak Türkiye'den gelecek ziyaretçiler için ülkeye giriş şartlarını daha da hafifletmek istiyoruz. Şu an PCR testi var, bunu kaldırmaya çalışıyoruz.

Aşı ile ilgili süreçler geliştikçe Türkiye vatandaşları için Ukrayna'ya giriş daha da kolaylaşacak. Şu an iki ülke arasındaki turizmi dengelemeye çalışıyoruz. Ajans olarak devlet ajansıyız, turizm sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu sene turizmin geliştirilmesi için bütçe ayrıldı, 4 milyon dolarlık bir bütçemiz var, bu bütçeyi odaklı şekilde kullanıp Türkiye'de Ukrayna'yı tanıtmak istiyoruz."

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman da, "İki ülke arasında turizmin gelişmesi için tüm imkanlara sahibiz. İki ülke arasındaki turizm rakamları önemli rakamlar, ama bu rakamlar gösteriyor ki yolun başındayız. Ukrayna Türkiye arasındaki ilişkiler tarihte olmayan bir seviyeye şimdi ulaşıyor, gözlerimizin önünde... Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ali Bilir, Türkiye, Ukrayna, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB, Ukrayna turizm heyetini ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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