TÜRSAB üyeleri Kastamonu'nun yöresel mutfağını inceledi - Son Dakika

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na adaylık sürecini sürdüren Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen Gastronomi Eylem Planı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda kente gelen TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı üyeleri, kentin yöresel lezzetlerini inceledi.

Çekme helva yapımını izleyen TÜRSAB heyeti, daha sonra pastırma, tirit ve banduma hakkında bilgi aldı.

Kartın, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bütün illerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinin gastronomi alanında birbirinden kıymetli olduğuna işaret eden Kartın, Kastamonu'nun doğal güzelliği ve harika coğrafyasının yanı sıra gastronomi alanında önemli kapasite bulunduğunu vurguladı.

Kastamonu'yu önce Türkiye, daha sonra dünya çapında tanınır hale getireceklerini belirten Kartın, "Şehrimizle ilgili gördüğümüz eksiklikleri gidereceğiz. İyi tarafları pazarlayacağız, dünyaya tanıtacağız. Kastamonu, gastronomi konusunda Türkiye'nin bilinmeyen değerli incilerinden bir tanesi. Burada hem sağlıklı hem sürdürülebilir bir turizm yapılıyor. Burayı görmeyen turistlerin de muhakkak görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kartın, TÜRSAB olarak kendi gastronomi kentleri ağlarını kuracaklarını anlatarak, bu ağ ile gastronomi konusunda yatırımı bulunan kentleri bir araya getirerek pazarlamasını kolaylaştıracaklarını kaydetti.