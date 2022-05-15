TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi - Son Dakika
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TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi

15.05.2022 19:46

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), 'Elma Kültür Yolu Programı' adı altında Niğde'de gezi düzenledi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), 'Elma Kültür Yolu Programı' adı altında Niğde'de gezi düzenledi.

Kenti gezen TÜRSAB Gastronomi İhtisas Komitesi üyeleri, restoranlarda Niğde gastronomisine ilişkin bilgi aldı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, gazetecilere, Konya, Karaman ve Niğde'ye 3 günlük gezi programı düzenlediklerini söyledi.

Programı 'Elma Kültür Yolu Programı' olarak nitelendirdiklerini belirten Bilir, "Gastronomi, kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren acentelerimiz buradalar. Niğde'yi tarih ve kültür yönünden, gastronomi olarak elma ve diğer gastronomi ürünleriyle birlikte inceliyoruz. Seyahat acentelerimiz, Kapadokya bölgesindeki önemli turizm destinasyonlarından biri olan Niğde'yi önümüzdeki dönemlerden itibaren programlarına dahil edecekler." dedi.

Kapadokya bölgesinin kültür ve tarih turizmi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bilir, "Buna Niğde ayağını da ekleyerek diğer bir ifadeyle, Elma Kültür Yolu Programı adı altında bölgemiz daha da anlamlı bir çalışma ve faaliyet içinde olacak. Seyahat acentelerimiz, şeflerimiz de kendi alanlarında çalışmalarını duyuracaklardır. Nihayetinde bölge turizmi bugünden itibaren yeni bir ivme kazanacak." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi
TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi
TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi
TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi
TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRSAB üyeleri Niğde'yi gezdi - Son Dakika


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