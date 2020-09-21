TÜRSAB ve İTO'dan iş birliği - Son Dakika

TÜRSAB ve İTO'dan iş birliği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul turizminde yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve İstanbul'u dünya turizminde daha üst sıralara taşımak için iş birliğini geliştirme kararı aldı.

TÜRSAB ve İTO'dan iş birliği, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul turizminde yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve İstanbul'u dünya turizminde daha üst sıralara taşımak için iş birliğini geliştirme kararı aldı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, İTO ile yapılan iş birliği çerçevesinde İstanbul turizminin geleceğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'da yapılan toplantıda iki kurumun ortak çalışmalarla hayata geçirebileceği projeleri değerlendirdi.

Toplantıya, Avdagiç ve Bağlıkaya'nın yanı sıra, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Diyaeddin Şahin ve Nalan Yeşilyurt, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, İTO Başkan Danışmanı Tuğrul Akay, TÜRSAB Genel Sekreteri Melike Ertekin, TÜRSAB Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent Demirel ve TÜRSAB Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat katıldı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İstanbul'daki seyahat acentalarının Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) ve IGA başta olmak üzere yaşadıkları sorunları İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile paylaşırken, Avdagiç, sorunların çözümü için TÜRSAB'ın yanında olduklarını bildirdi.

Seyahat acentalarına UKOME ile ilgili sorunların aşılması konusunda destek vereceğini belirten Avdagiç, İstanbul Havalimanı'nda (İGA) yolcu karşılama ile ilgili sorunun da en kısa zamanda çözülebilmesi için gayret göstereceklerini aktardı.

Toplantıda İTO bünyesindeki Tüketici Hakem Heyetlerine turizm konusunda eğitim verilmesi konusu da gündeme gelirken, İTO Başkanı Avdagiç söz konusu eğitimlerin en kısa zamanda yapılabileceğini ifade etti.

TÜRSAB tarafından hazırlanan "COVID-19'un Turizme Etkileri ve İstanbul Turizminin Geleceği" başlıklı raporun İTO Başkanı Avdagiç'le paylaşıldığı toplantıda, İTO'nun "Start-Up" projelerini destekleyen "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi"nin TÜRSAB Üyesi seyahat acentalarınca hazırlanan projelere destek vermesi kararlaştırıldı.

Bununla birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi ile TÜRSAB Akademi arasında turizm belgelendirmesi ve sertifikasyonu konularında ortak proje ve çalışmaların geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya toplantının ardından İTO Başkanı Avdagiç'e bugüne kadar İstanbul turizminin gelişimi için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Bağlıkaya, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB ve İTO'dan iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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