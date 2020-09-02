TÜRSAB ve M.I.C.E sektör temsilcileri bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yeni dönemde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bugününü ve geleceğini konuşmak amacıyla M.I.C.E. sektöründen 16 dernek temsilcisi ve turizm sektörü paydaşlarıyla bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Convention Center'da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, turizm sektörünün paydaşlarıyla birlikte zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Turizmin ana bileşenlerinden olan MICE sektörü, turizm endüstrisinin aydınlık geleceğini, gelişen yüzünü temsil ettiğini belirten Eker, şöyle konuştu:

"Normal turizmde ortalama kişi başına harcama 1100 dolar seviyelerindeyken MICE sektöründe 2 bin 500 dolar seviyelerinde. MICE sektörü birçok sektörü etkiliyor. Dijital baskı yapan arkadaşlarımızdan, dekor hazırlayan arkadaşlarımıza ve hatta üniversite öğrencilerine kadar geniş bir kitle bu sektörden geçimini sağlıyor. Türkiye 2010 yılında dünyada 7. sıradayken ülkemizin başına gelen talihsizlikler sonucu 44. sıralara kadar geriledi fakat toparlanarak tekrar ilk 10'a girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bizim yerimiz ilk 10'da olmaktır."

Eker, dünyada rekabetin hızlandığı bir döneme girdiklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada rekabetin kızışacağı yepyeni bir döneme giriyoruz. Yarış yeni başlıyor. Artık hızlı balığın değil en hızlı balığın kazanacağı bir sürece giriyoruz. Bu bakımdan bugünkü toplantıda 'Biz hazırız.' mottosuyla dünyaya sesleniyoruz. Elbette tüm bu adımları atarken her zaman olduğu gibi güvenlikten, hijyenden taviz vermeden adım atmak çok önemli. Temennimiz, aşı ve ilaç çalışmalarının sonuçlanarak virüsle mücadelenin bir an önce başarıya ulaşması. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu güvenle sektörümüzü el birliği ile yükseltecek ilk adımı bugün atmış oluyoruz. Bu dönemi hep birlikte aşacağız ve MICE sektörümüzü hak ettiği başarılı günlerle buluşturacağız."

"MICE endüstrisi, etkinlikleri güvenli bir şekilde düzenleyebilir"

TÜRSAB M.I.C.E. İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt ise yaptığı konuşmada MICE sektörünün, 150 binin üzerinde direkt çalışanın istihdamda olduğu, 600 bin civarında çalışanın ise dolaylı katkı sağladığı, 8 milyar dolar aktif ekonomik büyüklüğe sahip ve yılda 70 bin'e yakın küçük, orta ve büyük ölçekli organizasyonun gerçekleştiği, 50'nin üzerinde sektör paydaşının olduğu, yerel ve şehir ekonomileri besleyen, sürdürülebilir turizme ve kalkınmaya en büyük desteği veren, her daim yenilikçi, nitelikli, sektörün ve ülkenin tanıtım yüzü, gelir grubu yüksek misafir profiline hizmet veren bir sektör olduğunu ifade etti.

Kurt, 5 milyar insanın evine kapandığı 2,7 milyar insanın zorunlu işine ara verdiği, hava sahalarının kapandığı, şehir ve ülkelerin karantina altına alındığı, üretim, tedarik zinciri ve istihdamın şok etkisiyle kesildiği bir krizle baş başa kaldıklarını vurgulayarak, "Biz MICE sektörü olarak geçmişte olduğu gibi her daim üretmeye, istihdama ve ekonomimize katkı sunmaya önlem ve tedbirlerimizle hazırız. Unutulmamalıdır ki işi organize etmek, organizasyon yapmak olan sektör korona sertifikasyonu başta olmak üzere kendi aldığı tedbir ve önlemlerle yeni normalde bir yandan ilgili katkıyı sunarken bir yandan da ekonominin çarklarının çalışmasına katkı sunmak adına her zamankinden daha hazırdır." şeklinde konuştu.

Tedbir ve önlemle organizasyon yapmanın mümkün olduğunu göstermek istediklerini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"MICE endüstrisi, bünyesindeki nitelikli insan gücü ile gerekli sağlık önlemlerini alarak kongre, toplantı, fuar ve etkinlikleri güvenli bir şekilde düzenleyebilir ve faaliyetlerini bu şekilde sürdürebilir. Mart ayı ortalarından itibaren faaliyetlerin gerçekleştirilemediği bu dönemde vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi uygulamalar sektörümüze nefes aldırmıştır. Normal faaliyetler için iş takvimine dönüş geciktikçe ilgili sektörlerimizin yükü daha da ağırlaşacaktır.

MICE endüstrisi, yegane döviz kaynaklarımız olan ihracat ve turizmin performansı için ekonomik olarak vazgeçilmez bir yere sahiptir. Önlem alınmaması halinde Mart 2020 ortalarından bu yana tüm faaliyetleri durmuş olan bu sektörlerde yüzlerce firmanın kapanacağı, yüz binlerce nitelikli personelin işsiz kalacağı öngörülmektedir. Kimsenin bu tabloyla karşılaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Gelin özel sektör, devlet el ele vererek bu tabloyu, turizm sektörüne, MICE sektörüne yakıştığı gibi rengarenk, capcanlı yapalım. Öyle bir tablo olsun ki yıllar sonra baktığımızda yine hayranlıkla, umutla ve helal olsun diyerek, saygı duyarak bakalım. Bu sebeple firmaların mali konularda bahsi geçen biçimde desteklenmesi ve faaliyetlerini sağlık önlemlerini alarak sürdürmelerine izin verilerek, mevcut istihdamın bu şekilde korunması hayati önem arz etmektedir."

Toplantıya Bilim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara online olarak bağlanarak pandemi sürecindeki son durum ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı sonunda "Yeni Dönem Yeni Bakış" başlıklı bir panel düzenlendi.