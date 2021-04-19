TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti - Son Dakika

TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti

19.04.2021 14:08
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda TÜRSAB öncülüğünde bir araya gelen acenteler, yerli ve yabancı turistleri kentte davet etti.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda TÜRSAB öncülüğünde bir araya gelen acenteler, yerli ve yabancı turistleri kentte davet etti.

Van'da 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, TÜRSAB öncülüğünde bir araya gelen acente yetkilileri, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti. Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası'nda konuşan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Turizm Haftası nedeniyle böyle bir etkinliğin yapıldığını ifade ederek, "Bizler Türkiye'nin en güzel coğrafyasında bulunan Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'na geldik. Badem ağaçlarının çiçek açması ile çok güzel bir görsele bürünen adamızda, yurt içi ve yurt dışındaki misafirleri ilimize, coğrafyamıza davet ediyoruz. Van, gerçekten çok güzel bir şehir ve turizm açısından çok güzel bir destinasyon. Bu çerçevede konuklarımızı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Korona virüs pandemisine karşı bütün tedbirlerin alındığı Van'da, turizm alanında bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Özgökçe, "Turizm, tanıtımla, reklamla oluyor. Maalesef ilimiz geçmişte istenilen düzeyde tanıtılmadı. Bir Amerikalı astronot, uzaydan çektiği bir Van Gölü fotoğrafını NASA'nın düzenlemiş olduğu yarışmaya bıraktı ve bu resim dünya birincisi oldu. Bu, Van'ın bütün dünyada bilinmesine neden oldu ve çok güzel de reklam oldu. İnanıyorum ki, ilimize bundan sonra yurt dışından da yeterince misafirleri alacağız. Birazda sektörümüzün, halkımızın bunu sahiplenmesi, bu bilince sahip olması lazım" ifadelerini kullandı.

Van'ın gerek terör açısından gerekse korona virüs pandemisi açısından güvenli bir şehir olduğuna dikkat çeken Özgökçe, "Pandemi ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Terörle ilgili zaten hiçbir sorunumuz yok. Van, gerçek anlamda güvenli bir şehir. Bu kapsamda bütün misafirlerimizi Van'a bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti

Akdamar Adası, Turizm, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van'a davet etti - Son Dakika


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