TÜRSAB yönetimi KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti

TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu(BTK) yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti.

TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, başkan yardımcısı Deniz Köse ve Yönetim Kurulu Üyesi Özer Esenkaya ile makamında görüşen KUTO Başkanı Serdar Akdoğan yeni dönem ve turizme etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle turizmde de yeni bir dönem başladığını belirterek, " İlçemizde tüm sektörlerde normale dönmeye başlıyoruz. Kruvaziyerde ve uçakla yurt dışından gelecek yolcularda toparlanma biraz zaman alacak. Çok kötü başladığımız 2020 sezonunda, umudumuz ilk olarak iç pazarda " dedi. - AYDIN