Turşu bidonları yoksul öğrenciler için doluyor

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği gönüllü kadınları tarafından hazırlanan turşuların satışıyla yoksul ve yetim öğrencilerin eğitim masrafları karşılanıyor.

Derneğin Aksaray şubesindeki 25 gönüllü kadın, okulların açılmasıyla yardıma muhtaç ailelerin çocukları ve yetim öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir araya geldi.

"Zahide teyzenizden size mesaj var" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan kadınlar, toplanan parayla kornişon salatalık, lahana, sarımsak, biber ve sirke gibi turşu için gerekli malzemeleri alıyor.

Hep birlikte dualar edilerek özenle hazırlanan turşular, bidonlara konarak satışa hazır hale getiriliyor.

Şu ana kadar elde edilen gelirle 360 öğrenciye yardım eden kadınlar, diğer yoksul ve yetim çocuklara da yardım için turşu yapmaya devam ediyor.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, toplum yararına gönüllük esasına dayalı çalışma yürüttüklerini söyledi.

25 gönüllü kadınla birlikte yardıma muhtaç ve yetim öğrencilere yardım etmek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Gönüllü kadınlarımızın turşu, mantı ve erişte gibi ürünler yapmasıyla öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sağlıyoruz. 'Zahide teyzenizden size mesaj var' sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızdan kampanyamıza çok olumlu karşılık gördük. Zahide teyzemiz ve görevlilerimiz pazara gitti alışverişimizi yaptı. Kadın gönüllülerimiz burada turşuyu hazırlayarak satışa hazır hale getiriyor."

Özkan, böyle bir kampanya başlatma fikrinin kadın gönüllülerden geldiğini halk tarafından da olumlu bir şekilde karşılık bulduğunu vurguladı.

Öğrenciler ve yardıma muhtaç aileler için dönem dönem mantı, içli köfte, erişte ve gözleme gibi ürünler yapıp sattıklarını ve onlara destek sağladıklarını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız ürünlerin en kalitelisini kendi elleriyle seçerek alıyor. Kendi evlerinde yapacakları turşular nasılsa bunlar da öyle hazırlanıyor. 100 bidon yaptık. Vatandaşlar çok büyük ilgi gösterdi. Neredeyse hepsi satıldı. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelir ilgilendiğimiz yetim çocuklardan üniversiteye başlayanlar var. Bu öğrencilerimiz için kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni başlayan eğitim-öğretim sezonunda eksiği olan öğrencilerimizi araştırıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise onlara yardımda bulunuyoruz. Kampanyamızla üretilen turşuların satışından elde ettiğimiz gelirlerle yetim ve yoksul öğrencilerin eğitim giderleri için destek olmayı amaçladık."

"Öğrencilerimiz için turşu yapmaya karar verdik"

Gönüllü Zahide Özyön ise yetim ve yoksul çocukların eğitim masraflarına katkıda bulunmak adına turşular kurduklarını belirterek "Bu yıl da öğrencilerimiz için turşu yapmaya karar verdik. Bazen 15 bazen ise 30 gönüllü oluyoruz. Önce oturup konuşuyoruz ne iş yapacaksak karar veriyoruz. Ondan sonra ne yapacaksak hemen işe koyuluyoruz." diye konuştu.

Özyön, herkesi öğrencilere yardım etmeye davet ederek, şunları söyledi:

"Allah rızası için yardım etsinler. İllaki yardım parayla olmaz. Benim param yok, emekli de değilim. Ama buraya gelerek elimle, bildiklerimle öğrencilerime yardımda bulunuyorum. Allah rızası için. Yavrular için 100 bidon turşu kurduk hala da kurmaya devam ediyoruz. 5 kiloluk turşuları 50 liradan, 3 kilolukları ise 30 liradan satıyoruz."