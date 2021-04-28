Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı - Son Dakika

Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı

28.04.2021 13:45
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı, System.String[]

Sindirim sistemini ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar geleneksel yöntemlerden şaşmayarak kısıtlama öncesi turşuya talepleri arttırırken, asma yaprağı satışlarında da ciddi artış görüldü.

Sindirim sistemini ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar geleneksel yöntemlerden şaşmayarak kısıtlama öncesi turşuya talepleri arttırırken, asma yaprağı satışlarında da ciddi artış görüldü.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına turşu ve turşu suyuna olan ilgisi devam ediyor. Tam kapanma kararları açıklandıktan sonra 17 gün evlerinde kalacak olan vatandaşlar, bu süreçte evlerine birçok stok yaptı. Turşudan salçaya, asma yaprağından zeytine çeşit çeşit ürünleri evlerine stoklayan vatandaşlar, sindirim sistemini güçlendirdiği için özellikle iftardan sonra turşu suyu içmeyi tercih ediyor. Satışlarında geçen senelere göre ciddi artış görülen turşu dükkanları ise bu durumdan memnun.

"Turşu suyu hem bağışıklığı arttırıyor hem de sindirime yardımcı oluyor"

Pandemide artan satışlarının yanı sıra Ramazan boyunca da birçok ürünün rağbet gördüğünü aktaran turşu dükkanı çalışanı Mahmut Güner, yaklaşık on çeşit turşu suyu yaptıklarını, sindirimi kolaylaştırdığı için bu ürünlerin çok fazla tercih edildiğini söyledi. Tam kapanma kararlarına göre sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nı da kapsadığından asma yaprağına da ilginin arttığını belirten Güner, "Ramazan boyunca satışlarımız, asma yaprağı, turşular, turşu suları, salça, zeytin ve acı olarak kavanozlardaki karışık turşular en çok satışlarımızda ciddi artış var. Yaklaşık on çeşit turşu suyu yapıyoruz, bunları karıştırıyoruz ve pancar suyu da ekliyoruz. İnsanlar bağışıklıklarını arttırmak adına tercih ediyor. Sindirim sistemini de güçlendirdiği için Ramazan'da da rağbet görüyor. Turşu sularımızın yanı sıra lahana, pancar gibi besinler de sindirimi kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Geçen yıla göre satışlar yüzde 25 arttı

17 günlük tam kapanmanın olacağını öğrenen vatandaşların turşu gibi ürünleri evlerine stokladığını vurgulayan Güner, "İnsanlar kısıtlamalardan dolayı tedbirli davranıyorlar, satışlarımız yoğun geçiyor. Ramazan Bayramı'nda ellerinde asma yaprağı, turşu olsun diye şimdiden satın almaya başladılar. Gelen misafirlere ikram etmek için çok tercih edilen asma yaprağının satışı fazla. Bayramda kapanma olacağı için misafir ağırlanamayacak ama yine de insanlar kendi aileleri için bu geleneği evlerinde sürdürüyor. Geçen yıla göre satışlarımız yüzde 25 oranında arttı diyebilirim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Turşu Suyu, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
33 yaşındaki hoca Nagelsmann'ın, Bayern Münih'te kendisinden yaşça büyük futbolcuları nasıl yöneteceği merak konusu oldu 33 yaşındaki hoca Nagelsmann'ın, Bayern Münih'te kendisinden yaşça büyük futbolcuları nasıl yöneteceği merak konusu oldu         
15:20
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti         
14:50
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi         
14:47
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti         
14:09
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti         
13:13
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:29:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement