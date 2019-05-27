Son Dakika Haberleri: Turşu fabrikasında yangın

Turşu fabrikasında yangın

52 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik turşu fıçısı zarar gördü.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik turşu fıçısı zarar gördü. Alevler, fabrika binasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Atatürk Mahallesi, Koşukırı mevkisi, 224 Sokak'ta İbrahim İzbudak'ın sahibi olduğu turşu fabrikasının bahçesinden bugün saat 12.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ve fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesindeki plastik turşu fıçılarının tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan simsiyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü. İtfaiye ekipleri 4 itfaiye aracından su sıkarak alevleri fabrika binasına sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 30 dakikalık çaba ile daha fazla büyümeden söndürülen yangının, mercek görevi gören bir cam parçasının fabrika bahçesindeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:07 Kaynak: DHA
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