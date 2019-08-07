Son Dakika Haberleri: Turşu Festivali 31 Ağustosta
Son Dakika Güncel Haber

Turşu Festivali 31 Ağustosta

1 saat önce

Orhangazi'de bu yıl 6'ncısı yapılacak olan Gedelek Turşu Festivali için hazırlıklar başladı.

Turşu Festivali 31 Ağustosta, System.String[]
Orhangazi'de bu yıl 6'ncısı yapılacak olan Gedelek Turşu Festivali için hazırlıklar başladı.

Gedelek Turşu Festivali Komisyonu, Kaymakam Yalçın Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Orhangazi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Gedelek Kalkınma Kooperatifi ve Gedelek Muhtarlığı'ndan oluşan tertip komitesi bu yıl düzenlenecek olan festival için fikir alışverişinde bulundu. Komite üyeleri her yıl daha da zenginleşen Gedelek Turşu Festivali için bir önceki yılın eksiklerini masaya yatırarak neler yapılacağı konusunda fikir alış verişinde bulundu. Festivalin geniş kitlelere ulaşabilmesi için tanıtımlara önem verilmesi gerektiğini vurgulayan komite üyeleri, konu ile alakalı görev dağılımı yaptı. - BURSA
Yalçın Yılmaz, Orhangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:10:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turşu Festivali 31 Ağustosta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]