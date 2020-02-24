Turşu satıcıları sektörün bayram günlerini geçiriyor - Son Dakika
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Turşu satıcıları sektörün bayram günlerini geçiriyor

6 saat önce

Eskişehir'deki turşucular bu yıl devam eden satışlardan memnun olduğu dil getirerek, günde 150'den 200 kilograma kadar sattıklarını belirtti.

Turşu satıcıları sektörün bayram günlerini geçiriyor, System.String[]

Eskişehir'deki turşucular bu yıl devam eden satışlardan memnun olduğu dil getirerek, günde 150'den 200 kilograma kadar sattıklarını belirtti.


Kış aylarında salatalık, bamya, kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi birçok hastalığın sağlık kaynağı olan turşu, hem vatandaşın sofralarında bol bol yer alırken satışları da turşucuların yüzünü güldürüyor. Eskişehir'de dükkanı bulunan ve yaklaşık 20 yıldır turşu sektöründe bulunan turşucu Güray Atalay, ocak, şubat, mart ayları yüksek satışları dolaysıyla turşucular için bayram gibi olduğu belirtti.


"Günde 150'dan 200 kilo rahat satıyoruz"


Turşucu Güray Atalay, yılbaşından beri her sene olduğu gibi bu sene de satışları tatmin edici olduğu belirtirken günde 150'dan 200 kilograma kadar turcu sattığından bahsetti.


Güray Atalay, "Bizim sezonumuz ekim ayında başlıyor ve sezonumuzun en hareketli günleri şimdi geçiriyoruz. Ekim aylarında turşu sezonu başlarken vatandaşlara kendi evlerde turşu yapıyorlar. Ancak amatör olarak yapılanlar turşular yılbaşına doğru bitmeye başlıyor. İşimiz de onun için yılbaşından sonra iyice yoğunlaşıyor. Ocak ayından mayıs ayına kadar bu yoğunluk devam ediyor. Aynı şekilde turşu suyu da öyledir. Çünkü turşu suyu kış günlerinde grip, nezle gibi hastalıklara karşı insan sağlığını koruyor. Şuan en yoğun dönemimiz bizim. Özetle söylersem şimdi sektörümüzün bayram günlerini geçiniyoruz. Bu günlerde en çok sattığımız turşumuz salata turşumuz oluyor. Yanında da lahana ve acı biber turşumuz var. Çünkü bunlar sofralarımızın baş tacı gibi. Diğerleri de çok satıyoruz. Satışlarımız günlük olarak değişiyor ama genel olarak 150 kilodan başlayarak 200 kiloya kadar sattığımız oluyor" şeklinde konuştu.


"Ne alırsanız 18 lira"


Güray Atalay, bu yılki turşu fiyatları hakkında konuşurken genel olarak tüm turşu çeşitlerin fiyatı 18 lira olduğu dile getirirken nedeni ise şu şeklide açıkladı;


"Biz turşu fiyatlarını hepsi aynı tutuyoruz. Burada yaklaşık 20 çeşit turşu var ama hepsinin fiyatı 18 lira olarak belirledik. Çünkü müşterimiz az ondan az ondan alarak birleştirebilirsin diye fiyatta böyle bir uygulamamız var. Bu nedenle de isteyen istediği her çeşitten alarak karıştırabiliyor. Mesela biri geliyor az salatalık, az lahana, az bamya biraz da sarımsak turşusundan birlikte alıyor. Biri geliyor sadece bir çeşitten de alıyor. Ama bunlar birleştirerek alırken vatandaşlar fiyat konusunda sorun yaşamasın diye hepsi 18 lirada sabitledik."


Ayrıca turşucu Güray Atalay, 2020 yılında turşu sezonunun haziran ayında biteceğini belirtirken ekim ayına kadar gelecek yılın turşularının imalatının biteceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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