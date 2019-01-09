Turşu ve Peynir Kovalarında 4 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde turşu ve peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde turşu ve peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesinden Van
istikametine gitmekte olan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, turşu ve peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 60 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
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