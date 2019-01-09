Son Dakika Haberleri: Turşu ve Peynir Kovalarında Eroin Sevkiyatına Polis Darbesi

Turşu ve Peynir Kovalarında Eroin Sevkiyatına Polis Darbesi

45 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden yolcu minibüsü, polis kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.

Turşu ve Peynir Kovalarında Eroin Sevkiyatına Polis Darbesi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden yolcu minibüsü, polis kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada, minibüsteki bir yolcuya ait  peynir ve turşu  kovalarına gizlenmiş 4 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesiyle ilgili çalışmaları sürerken, Yüksekova'dan Van'a giden yolcu minibüsü, polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada, minibüste seyahet eden bir yolcuya ait peynir ve turşu kovalarına gizlenmiş 4 kilo 60 gram eroin ile geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:25 Kaynak: DHA

Van, Hakkari, Polis, Güncel
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