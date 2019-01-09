Turşu ve Peynir Kovalarında Eroin Sevkiyatına Polis Darbesi
45 dakika önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden yolcu minibüsü, polis kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinden Van
'a giden yolcu minibüsü, polis kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada, minibüsteki bir yolcuya ait peynir ve turşu kovalarına gizlenmiş 4 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesiyle ilgili çalışmaları sürerken, Yüksekova'dan Van'a giden yolcu minibüsü, polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada, minibüste seyahet eden bir yolcuya ait peynir ve turşu kovalarına gizlenmiş 4 kilo 60 gram eroin ile geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:25 Kaynak: DHA
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