"Turşucu köy" kışa hazır - Son Dakika

"Turşucu köy" kışa hazır

Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Eskiden köy statüsünde olan mahallede, 3 kuşaktır doğal yöntemlerle üretilen, iç piyasadan yoğun talep alan ve 120 ülkeye ihraç edilen turşuların yapımı devam ediyor.

Üreticiler, 1 kilogramlık şişelerden 10 tonluk varillere kadar kurdukları turşuları hem toptan hem de perakende satıyor.

Biber ve lahana gibi sebzelerden turşularını hazırlamayı sürdüren Gedelek halkı, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satışların büyük ölçüde artmasını bekliyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gedelek'te turşunun yaklaşık 70 yıldır temel geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Dönmez, mahallenin turşu üretiminde marka haline geldiğini belirterek, imalatta yeni sistemler sayesinde kapasitelerinin arttığını ifade etti.

Geçen dönem salgın nedeniyle perakende satışların iyi olduğunu ancak toptanda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Dönmez, "Bu yıldan çok umutluyuz. Bu yıl turşuda patlama bekliyoruz. Talepleri karşılamak için hazırlıklıyız. Çok güzel bir yıl bekliyoruz. Şu anda ön siparişler geliyor." dedi.

Dönmez, devletin pandemi sürecinde de ticaret yapanların arkasında olduğunu ve desteğini sürdürdüğünü, bu durumda kendilerine de kaliteli ürün üretip pazara sunmanın kaldığını söyledi.

Üretim kapasitelerinin yıllık 50 bin ton olduğunu bildiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Biz bu yıl bu kapasitenin üzerine çıktık. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünleri aldık. Fazla turşu kurduk, Allah'ın izniyle satılacağını umuyorum. Şu mevsimde halen dışarıdan mal geliyor. Turşu kurmaya devam ediyoruz. Sebze üreticilerinden her gün telefon geliyor. Onların elinde kalan ürünleri satın alıp turşusunu kuruyoruz."

"Karınca gibi çalışıyoruz"

Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de turşu kurma sezonunun sonuna yaklaştıklarını belirtti.

Sezonun bereketli geçtiğini söyleyen Şener, "Çok fazla üretim yaptık. Tüm turşu kaplarımızı doldurduk. Özellikle yurt dışına daha fazla ürün satmayı planlıyoruz. Karınca gibi çalışıyoruz. Kışın da nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Bu kıştan umutluyuz. İnşallah iyi olacak. Allah nasip ederse kışa bereketli şekilde giriyoruz, ürünümüz bol." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır turşu imal eden Mehmet Açıkgöz, işletmesindeki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

Salatalıklarda turşu kurma işleminin bittiğini, biber çeşitlerinde ise üretiminin sürdüğünü belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"En çok salatalık, lahana ve acı biber çeşitlerinden turşu kurduk. Varillerimizi doldurduk. Ayrıca talep üzerine boşalan varillerimizi doldurmaya devam ediyoruz. 12 aylık stok yapıyoruz. Özellikle salgın dolayısıyla ciddi bir talep var. Ayrıca mahallemizde şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Çünkü turşunun virüslere karşı bağışıklığı artırıcı etkisinin olduğu biliniyor. Bu yıl satışlarda patlama olacağını tahmin ediyoruz. Onun için çok fazla turşu kurduk."

Turşucu köy kışa hazır
Turşucu köy kışa hazır
Turşucu köy kışa hazır
Turşucu köy kışa hazır

Mehmet Dönmez, Orhangazi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Turşucu köy' kışa hazır - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu         
15:31
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı         
14:55
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turşucu köy" kışa hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei