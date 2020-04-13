"TURŞUCU KÖYÜ"NDE TURŞUCULAR ÖNÜNDE KUYRUK

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'a bağlı Kemerburgaz'da turşu ve turşu suyunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünen vatandaşlar, turşucuların önünde kuyruk oluşturdu.

Uzmanlar koronavirüse karşı en önemli önlemlerden birinin de bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Bağışıklık sistemi ile vücut direncini koruyup arttırdığını düşünen vatandaşlar da turşu ve turşu suyuna yöneldi. Kemerburgaz'da 'Turşucu' köyünde bulunan tarihi turşucuların önünde de kuyruklar oluşuyor. Bazı turşucular önünde sosyal mesafeye dikkat edilirken, bazılarında ise buna uyulmadığı görülüyor. İşletme sahipleri sırada bekleyen vatandaşlara kolonya ve turşu suyu da ikram ediyor. 10 dakikadır sıra beklediğini belirten Bekir Bayadayı, "Turşuyu seviyoruz. Bağışıklık sistemlerine iyi geldiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü yiyoruz. 10 dakikadır bekliyoruz. Koronavirüs için bağışıklık sistemini artırmak için yiyoruz" dedi.

'İNSANLAR EN ÇOK LAHANA TURŞUSUNU ALIYOR"

Tarihi turşuculardan birisinde çalışan İzzet Aras, "İşlerimiz çok yoğun. Herkes turşuya saldırdı. Neden insanlar turşuya saldırdı derseniz, doktorlarımız koronavirüsüne iyi gelir dediler. Turşu, Osmanlı'dan beri iyi gelir. Allah'a şükürler olsun her yer kuyruk. Sosyal mesafemizi koruyoruz" diye konuştu. Bir diğer görevli Kubilay Dalgıç ise, "İşler çok yoğun. Turşu probiyotik olduğu için bütün İstanbul buraya geliyor. Koronavirüs başladığından beri çok yoğun oluyor. İnsanlar en çok probiyotik olduğu için lahana turşusunu alıyor" şeklinde konuştu.