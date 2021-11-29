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Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı - Son Dakika

Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı

29.11.2021 21:07

Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı Üretici Fedai Duman: "Benim bir gün önce 5 ila 7 lira arasında sattığım lahana pazarda 15 liradan satılıyor" Kış sezonunun gözde sebzelerinden olan ve başta turşusu olmak üzere çorbası, dolması ile salatasıyla lezzet kültürleri arasında...

Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı

Üretici Fedai Duman:

"Benim bir gün önce 5 ila 7 lira arasında sattığım lahana pazarda 15 liradan satılıyor"

SAKARYA - Kış sezonunun gözde sebzelerinden olan ve başta turşusu olmak üzere çorbası, dolması ile salatasıyla lezzet kültürleri arasında yer alan beyaz lahananın Sakarya'da hasadına başlandı.

Başta turşusu olmak üzere çorbası, dolması ve salatasıyla lezzet kültürleri arasında yerini alan ve kış sezonunun gözdesi olan beyaz lahananın hasadına başlandı. Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesi'nde ikamet eden ve burada üreticilik yapan Fedai Duman, 2017 yılının fiyat çizelgesini uyguladığını dile getirdi.

Lahananın çeşitlerinden ve faydasından söz eden üretici Mehmet Duman ise kışın habercisi olan sebzeyi 7'den 70'e herkesin yiyebileceğini dile getirdi. Fiyatlardan söz eden Mehmet Duman, tarladan 6 liraya satışa çıkarılan lahananın pazar tezgahlarında yaklaşık 15 liraya alıcı bulduğunu aktardı.

"Ürün burada 6 liraysa pazarda 15 lira"

Hasadın maliyetlerinden ve fiyatlarından bahseden üretici Mehmet Duman, "Biz bunları tanesini 6-7 liraya veriyoruz gelen kişi de sadece kamyonuna yüklüyor, pazardaki dükkanına sergisine götürüyor. En az bu ürün burada 6 liraysa pazarda 15 lira. Sadece büyükşehir belediyesi Sakarya Nehri'nden su pompalıyor, Allah razı olsun o kadar seviniyoruz ki ihtiyaç zamanında ve o sulama olmasaydı bu mahsul yetişmeyecekti" dedi.

"Doktorların bunu yiyemezsin diyeceği hiçbir hastalık yok"

Lahananın çeşitlerinden söz eden Mehmet Duman, "Bu lahanayı herkes yiyebilir, doktora sorulduğunda doktorların bunu yiyemezsin diyeceği hiçbir hastalık yok. Bugün eti kolesterolü olan yemesin deniyor ama bunu herkes yiyebilir kışın en doğal besini. Turşusu başrolde, sarması, kapuskası var ve bunun salatasını bile yapan var" diye konuştu.

"Biz bu çiftçiliği yapan yaş itibari ile son dönemiz"

Çiftçilikte kendilerini son nesil olarak gördüğünü belirten üretici Fedai Duman ise, "Biz bu çiftçiliği yapan yaş itibari ile son dönemiz, bizim çocuklarımız bu işi yapmıyor. Benim bir gün önce 5 ila 7 lira arasında sattığım lahana pazarda 15 liradan satılıyor. Ben bunu gördükten sonra tarlama gelip çalışmak veya hizmet yapmak canım istemiyor. Ana emeğini biz yapıyoruz burada. Dikiminden, yetiştirmesine ve hasadına kadar her şeyi yapıyoruz, üretici biziz" şeklinde konuştu.

" Marmara'nın yüzde 50'lik ihtiyacını karşılıyor"

Büyükesence Mahalle Muhtarı Sadettin Duman da, "Yerli lahana tarlasındayız, bunun yerinde şeker mısırı vardı, şeker mısırından sonra lahana dikildi. Bin bir emekle uğraşarak lahanaları tarlasına diken çiftçimiz bu mahsulü 2017 yılındaki fiyatlar ile satmaya devam ediyor. 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Fakat pazarda bu lahanalar 15 liradan satılıyor. Bu bölgede topraklar çok verimli. 2 ve 3'üncü mahsulü aldığımız zamanlar oluyor. Sakarya ovası, Türkiye'nin en verimli topraklarından oluşuyor" dedi.

Duman şöyle devam etti:

"Ürünleri en fazla İstanbul başta olmak üzere Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Yalova ve Kocaeli yani bu bölgedeki bütün illere gönderiliyor. Sakarya, Marmara Bölgesi'nin lahana ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'lik bir ihtiyacını karşılıyor."

Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı
Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı
Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı
Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı

Mehmet Duman, Marmara, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turşuların başrol oyuncusu lahananın hasadına başlandı - Son Dakika


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