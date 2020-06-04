Turşuluk salatalıkta gecikme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kornişon olarak da bilinen turşuluk salatalık mevsimi gecikmeli başlıyor. Haziran ayının ilk haftasından itibaren hasadı yapılan salatalığın, korona virüs salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan üreticiye can simidi olması bekleniyor. Üreticiler, mevsim şartları dolayısıyla hasatta bir haftalık gecikme yaşandığını söyledi.



İzmir'in Ödemiş ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Kaymakçı, Emirli, Çaylı, Köfündere, Orhangazi, Kurucuova gibi Mahallelerin önemli üretim ürünü olan kornişonun hasat sezonu başlıyor. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle ilaçlama yapan üreticiler, yağışlı havanın hasadı geciktirdiğini belirtti. Henüz fiyat dengesinin de oluşmadığını belirten salatalık üreticileri, salatalığın üç farklı ölçüde toptan satışının yapıldığını ifade etti. Birinci kalite salatalığın 3 liranın üstünde işlem görmesini beklediklerini belirten Ali Güder isimli üretici, üreticinin salatalıktan para kazanabilmesi için verimle birlikte fiyat dengesinin de yerinde olması gerektiğini dile getirdi.



Hasat 45 gün sürecek



Hava şartlarının geçtiğimiz yıllardan farklı olduğunu belirten Güder, "Yağış ve güneşin bir arada olması, çeşitli mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Salatalık alttan su, üstten de güneş isteyen bir sebzedir. Mantar hastalıkları bitkiyi öldürdüğü gibi verimi de düşürür. Şimdilik bitkinin sağlıklı gelişmesi için ilaçlama ve gübreleme yapıyoruz" diye konuştu. 45 gün önce ekilen ve bugünlerde hasadı başlayan turşuluk salatalığın önümüzdeki 45-50 gün boyunca hasat edileceği ve daha sonra da ikinci sezon denilen güz dönemi sezonun başlayacağı öğrenildi. Kabuğunun üzeri pürtüklü olması ve lezzetli ile bilinen kornişon salatalık türü, özellikle turşu yapımında değerlendiriliyor. - İZMİR