Turşuluk salatalıkta gecikme - Son Dakika

Turşuluk salatalıkta gecikme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kornişon olarak da bilinen turşuluk salatalık mevsimi gecikmeli başlıyor.

Turşuluk salatalıkta gecikme, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kornişon olarak da bilinen turşuluk salatalık mevsimi gecikmeli başlıyor. Haziran ayının ilk haftasından itibaren hasadı yapılan salatalığın, korona virüs salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan üreticiye can simidi olması bekleniyor. Üreticiler, mevsim şartları dolayısıyla hasatta bir haftalık gecikme yaşandığını söyledi.


İzmir'in Ödemiş ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Kaymakçı, Emirli, Çaylı, Köfündere, Orhangazi, Kurucuova gibi Mahallelerin önemli üretim ürünü olan kornişonun hasat sezonu başlıyor. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle ilaçlama yapan üreticiler, yağışlı havanın hasadı geciktirdiğini belirtti. Henüz fiyat dengesinin de oluşmadığını belirten salatalık üreticileri, salatalığın üç farklı ölçüde toptan satışının yapıldığını ifade etti. Birinci kalite salatalığın 3 liranın üstünde işlem görmesini beklediklerini belirten Ali Güder isimli üretici, üreticinin salatalıktan para kazanabilmesi için verimle birlikte fiyat dengesinin de yerinde olması gerektiğini dile getirdi.


Hasat 45 gün sürecek


Hava şartlarının geçtiğimiz yıllardan farklı olduğunu belirten Güder, "Yağış ve güneşin bir arada olması, çeşitli mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Salatalık alttan su, üstten de güneş isteyen bir sebzedir. Mantar hastalıkları bitkiyi öldürdüğü gibi verimi de düşürür. Şimdilik bitkinin sağlıklı gelişmesi için ilaçlama ve gübreleme yapıyoruz" diye konuştu. 45 gün önce ekilen ve bugünlerde hasadı başlayan turşuluk salatalığın önümüzdeki 45-50 gün boyunca hasat edileceği ve daha sonra da ikinci sezon denilen güz dönemi sezonun başlayacağı öğrenildi. Kabuğunun üzeri pürtüklü olması ve lezzetli ile bilinen kornişon salatalık türü, özellikle turşu yapımında değerlendiriliyor. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turşuluk salatalıkta gecikme - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum         
16:06
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler         
14:59
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı         
14:45
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak         
14:42
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak         
14:42
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi         
14:37
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt         
14:28
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek         
14:25
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı         
14:24
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi         
14:02
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı         
13:39
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu         
13:38
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak         
13:34
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı         
13:23
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi         
13:18
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti         
13:15
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü         
13:13
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi         
13:05
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler         
12:57
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek         
12:44
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş         
12:39
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 16:32:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turşuluk salatalıkta gecikme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]