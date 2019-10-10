Son Dakika Haberleri: Turşuluk salatalıkta üretici bu yıl umduğunu bulamadı
Son Dakika Ekonomi Turşuluk salatalıkta üretici bu yıl umduğunu bulamadı

Turşuluk salatalıkta üretici bu yıl umduğunu bulamadı

26 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bazı mahallelerde üretimi yapılan turşuluk salatalıkta üretici umduğunu bulamadı.

Turşuluk salatalıkta üretici bu yıl umduğunu bulamadı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bazı mahallelerde üretimi yapılan turşuluk salatalıkta üretici umduğunu bulamadı. Sezonun ikinci ürün hasadı son günlerini yaşarken, üreticiler fiyatlardaki durgunluk nedeniyle ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.


Ödemiş ilçesinde bazı mahallelerde turşuluk (kornişon) salatalık üretimi devam ediyor. Sezonun ikinci hasadı için son günlerin yaşandığı ilçede üreticiler fiyatlardan memnun değil.


Güz dönemi ürün ekiminin bölgede çok sayıda üretici tarafından yapıldığını belirten Yusuf Şahan şöyle konuştu:


"Bu yıl fiyatlar, birinci kalite 3 TL, ikinci kalite 1,5 TL, üçüncü kalite de 30 kuruştan işlem gördü. Beklendiği gibi çoğu firma alım için gelmedi. İhracat yapılan yerlerin daraldığını düşünüyoruz. Şu an pazarcılara yönelik bir toplama faaliyeti var. Böyle giderse üretici salatalık üretiminden vazgeçebilir." - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira
Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 23:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turşuluk salatalıkta üretici bu yıl umduğunu bulamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]