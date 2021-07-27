Türü az bulunan bu mantara paha biçilemiyor - Son Dakika

Türü az bulunan bu mantara paha biçilemiyor

Mantar için saatlerini ormanda geçiriyor, sadece 4 tane bulabiliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de ormanları dolaşarak, türü az bulunan ve halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus mantarı toplayan Ramazan Ergin, sağlığa ve yaralara iyi gelen, adeta şifa deposu olan mantarı çiğ tüketiyor. Kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini ormanlarda harcayan Ergin, "Bu mantarın fiyatı paha biçilemeyecek değerde" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor. 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiren Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor. Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor. Çiğ tüketilen, protein açısından zengin olan kırmızı tirmit için ormanları dolaşan Ergin, topladığı mantarları hem sağlığı için kullanıyor, hem de talep eden arkadaşlarına hediye ediyor.

"Çiğ yenildiğini çoğu insan bilmez"

Fabrikada çalıştığını söyleyen Ergin, 8 yıldır boş vakitlerini mantar toplayarak geçirdiğini söyledi. Sadece iki tür mantar topladığını belirten Ergin, "Orman mantarı olan tirmit mantarının iki türünü topluyorum. Bu mantarlar altın değerinde. Kırmızı olan mantar türü çiğ yenir. Çiğ yenildiğini çoğu insan bilmez, çok değerli bir mantardır. Bunu bulmamız gerçekten çok zor, hatta bazen imkansız. Örneğin günde 100 kilo beyaz mantar toplarsınız ama bu kırmızı mantardan sadece 4 tane bulabilirsiniz" dedi.

"Yaraları da temizler"

Ramazan Ergin, kırmızı mantar türünün şifa deposu olduğuna dikkat çekerek, "Bu mantar grubunun içinde kalsiyum, demir, fosfor var. Yağ oranı sıfırdır, kalbe iyi gelir, beyin hücrelerini yeniler. Mideye iyi gelir, bağışıklık sistemine iyi gelir, yaraları temizler. Kırmızı mantar çiğ yenir, beyaz tirmit ise haşlanarak, kızartılarak tüketilebilir. Birinin sütü acı, diğerininki tatlı" diye konuştu.

Tirmit mantarının çoğunlukla Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştiğini ifade eden Ergin, "Gürgen ve meşe ormanlarında bulunur. Biz bu mantarı atamızdan, dedemizden biliyoruz. Bu kırmızı mantarın fiyatı, paha biçilemeyecek değerde. Biri bana 1000 TL, 2000 TL verse 4-5 saat ormanda kalsam sadece 4 tane bulabileceğim. Talep eden de oluyor. Kültürümüzde bu mantarın değerini bilen insanlar oluyor, onlar talep ediyor" ifadelerini kullandı.