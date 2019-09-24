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Türü tehlike altında olan vaşağı yaralı halde bulan hayvan sever o anları anlattı

1 saat önce

Türü tehlike altında olan vaşağı yaralı halde bulan hayvan sever o anları anlattı "Görünce çok şaşırdım hiç görmediğim bir şey" "Televizyonlarda görüyorduk ama bu kadar büyük olduğunu ve saldırgan olduğunu bilmiyordum" "Kurtardığım için çok mutluyum"DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde...

Türü tehlike altında olan vaşağı yaralı halde bulan hayvan sever o anları anlattı

"Görünce çok şaşırdım hiç görmediğim bir şey"

"Televizyonlarda görüyorduk ama bu kadar büyük olduğunu ve saldırgan olduğunu bilmiyordum"

"Kurtardığım için çok mutluyum"

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde türü tehlike altında olan yaralı vaşağı bularak korunma altına alınmasını sağlayan Sabahattin Poyraz, hayvanı gördüğünde çok şaşırıp, korktuğunu belirterek, "Görünce çok şaşırdım hiç görmediğim bir şey. Televizyonlarda görüyorduk ama bu kadar büyük olduğunu ve saldırgan olduğunu bilmiyordum. Kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Poyraz tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi. Yapılan kontrolünde arka bacaklarının tutmadığı belirlenen vaşak koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Anadolu'da ender görülen bir tür olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ilk tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevk edildi.

Vaşağı bularak korunma altına alınmasını sağlayan Poyraz ise yaşananların İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Vaşağı ilk defa gördüğü için şaşırdığını ve bir anlık olsa da saldırgan olduğu için korktuğunu ifade eden Poyraz, ayrıca vaşağın bir eşinin daha olduğunu da kaydetti.

"Televizyonlarda görüyorduk ama bu kadar büyük olduğunu ve saldırgan olduğunu bilmiyordum"

Vaşağın arka ayaklarının tutmadığını belirten Poyraz, dağlarda sürekli gezmesine rağmen ilk defa bir vaşak gördüğünü ifade ederek, "Akşam geç saatlerde köpeklerimizi gezdiriyordum. Dağa doğru çıkıyordum. Köpeklerin bir şeye saldırdığını gördüm. El feneri tuttuğumda 2 tane olduğunu gördüm biri kaçtı ve gitti. 'Bu ne' diye kendi kendime sordum çünkü hiç görmediğim bir şeydi. Bir baktım birisi gidemiyor. Kulakları dik ve hırlıyordu. Çubukla arkadan yanaştım baktım gidemiyor yani yürüyemiyor. Ayağına ip bağladım ve sonra arkadaşımı aradım o da geldi sonra traktörün arkasına koyduk. Saldırdığı için bayağı uğraştırdı bizi. Çiftliğe getirip veterineri aradık ve arkadaşlar geldi götürdü. İlk defa gördüm dağlarda sürekli gezerim ama ilk defa gördüm. Görünce çok şaşırdım hiç görmediğim bir şey. Ufak bir şey de değil çok iri. Televizyonlarda görüyorduk ama bu kadar büyük olduğunu ve saldırgan olduğunu bilmiyordum. Kurtardığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Türü tehlike altında olan vaşağı yaralı halde bulan hayvan sever o anları anlattı

Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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