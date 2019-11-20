Son Dakika Haberleri: Türü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Türü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Türü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu

6 saat önce

Rize'de ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulunan vaşak için ekipler harekete geçti.

Türü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu, System.String[]

Rize'de ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulunan vaşak için ekipler harekete geçti.


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde türü tehlikede olduğu bilinen vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Mollaveyis köyünde bir işletmenin önünde fark edilen vaşak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Ayağından iple demirliklere bağlanmış şekilde ölü olarak bulunan vaşak için ilçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri konun aydınlanması için çalışma başlattı. Yetkililer tarafından alınan Vaşak, incelenmek üzere laboratuvara getirildi.


Hayvanın fotoğraflarına ulaşan MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Eyüphan Zararsız, konuyu yetkili mercilere bildirdiğini ve konuyla ilgili detaylı çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Zararsız İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvanı o şekilde görenler hemen fotoğraflarını çekip bana ihbarda bulundular. Ben ilçede hayvan sever olarak bilinen biriyim. Hemen Kaymakam beye ve İlçe Jandarma Komutanlığına konuyu ilettim. Milli Parklar yetkilileri ölü hayvanı inceledi ve olay yerinden kaldırdı. Allah'ın adaleti var. Bunu yapanlarda buna göz yumanlarda Allah'ın önünde hesap verecek. Yetkili taraflarca soruşturma devam etmektedir. Dünyada nesli tükenmekte olan bu canlı için milyonlarca km yol kat edip fotoğrafını çekmek için seyahat eden yerli yabancı fotoğraf sanatçıları var. Allah bize böyle bir can nasip etmiş bu canı yok edenler cezasını adalet önünde çekmeleri gerekiyor. Özellikle ayak bileğinden bağlayıp oraya asanlar en ağır caza ile cezalandırılması gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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