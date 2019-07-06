Son Dakika Haberleri: Turun açılış etabını Mike Teunissen kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Turun açılış etabını Mike Teunissen kazandı

1 saat önce

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 194,5 kilometrelik ilk etabında, 26 yaşındaki Mike Teunissen 4 saat 22 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Turun açılış etabını Mike Teunissen kazandı, System.String[]
Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 194,5 kilometrelik ilk etabında, 26 yaşındaki Mike Teunissen 4 saat 22 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. 

Teunissen, vatandaşı Erik Breukink'in ardından 1989 yılından bu yana turda sarı mayoyu giyen ilk Hollandalı isim oldu. 

İlk etabı Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ikinci, Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan üçüncü sırada bitirdi. 

İki yıldır açılış etabını ikinci sırada tamamlayan 29 yaşındaki Sagan, turda toplam 22. etap ikinciliğini elde etti ve bu alanda Alman Erik Zabel'i yakaladı. 

Organizasyon, yarın başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı ile Atomium arasında zamana karşı takım yarışıyla devam edecek. 

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:17 
Brüksel, Belçika, Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Standard Liege forması giyen Renaud Emond'u istiyor 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor Telefonda nişanlısıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 20:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turun açılış etabını Mike Teunissen kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]