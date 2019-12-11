Turunç Masa, 1 ayda 17 bin çağrıya çevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turunç Masa, 1 ayda 17 bin çağrıya çevap verdi - Son Dakika

Turunç Masa, 1 ayda 17 bin çağrıya çevap verdi

6 saat önce

Muratpaşa'da, ilçe sakinlerinin belediye yönetimine katılmasını sağlayan Turunç Masası Çağrı Merkezi Kasım ayında, 16 bin 891 çağrıya cevap verirken, başvuru masası ise 26 bin 550 kişiyle görüştü.

Turunç Masa, 1 ayda 17 bin çağrıya çevap verdi, System.String[]

Muratpaşa'da, ilçe sakinlerinin belediye yönetimine katılmasını sağlayan Turunç Masası Çağrı Merkezi Kasım ayında, 16 bin 891 çağrıya cevap verirken, başvuru masası ise 26 bin 550 kişiyle görüştü.


Muratpaşa Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin belediye yönetimine katılmasını ve hizmetlerin herkese eşit ve eksiksiz ulaşmasının sağlayan Turunç Masa projesi Aralık 2014'te hizmete girdi. 7 gün 24 saat çalışan çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi birimleriyle Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini alıp çözüme kavuşturan Turunç Masa'ya sadece Kasım ayında 11 bin 713 başvuru gerçekleşti.


Başvuruların yüzde 77.5'i yani 9 bin 83'ü çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilirken, aynı dönemde Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı telefonu 16 bin 891 kez çaldı. Her 2.5 dakikada bir görüşmenin yapıldığı çağrı merkezinin yanı sıra başvurusu masası da bir ay içinde 26 bin 550 kişiyle görüştü. İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerinin belediyedeki seyrini takip eden koordinasyon merkezi ise Kasım'da 17 bin 345 görüşme gerçekleştirdi. Tüm bu sürecin sonunda gerçekleştirilen denetimlerde ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı ise yüzde 86.4 olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Muratpaşa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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