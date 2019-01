Turunç Masa'da 4 Yılda 466 Bin 93 Başvuru Çözüldü

Turunç Masa, kurulduğu günden 2018 sonuna kadar 468 bin 691 başvuru kaydı aldı.

Turunç Masa, kurulduğu günden 2018 sonuna kadar 468 bin 691 başvuru kaydı aldı. Başvuruların yüzde 99,45'i, 466 bin 93'ü çözümlenirken, 4 yıllık oranı yüzde 88,39 oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bütçenin etkin kullanımını sağlaması, şeffaflığı güçlendirmesi ve ilçe sakinlerinin belediye yönetime katılım imkanı için Turunç Masa'nın medeniyet projesi olduğunu belirterek, "Kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılda 468 bin 691 başvuru kaydı alan Turunç Masa, başvuruların yüzde 99,45'ini, 466 bin 93'ünü çözümlemiştir" dedi.



Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa, 2014 Kasım ayında kapalı devre çalışmalarına başladı. 11 Aralık 2014'te resmen hizmete giren Turunç Masa, çağrı merkezi, gezici ekip, sosyal medya, web gibi araçlar üzerinden Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan bir iletişim kanalı oldu.



Başkan Uysal, Turunç Masa çalışmasının parçası olan ve kendisinin katımıyla her Çarşamba belediyede gerçekleşen randevusuz görüşme saatleri, mahallerde düzenlenen halk günleri ve diğer araçlarıyla Muratpaşa sakinlerinin dilek, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alındığını söyledi.



"Yüzde 99.83'lük bir gerçekleşme oranına ulaştık"



Turunç Masa'nın bir yazılım üzerinden belediyenin tüm birimlerini kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, şikayetlerin sistem içinde 48 saatte çözülmesinin zorunluluk olduğunu ifade etti. Bu 2 günlük sürecin her aşamasında şikayetin ilgilisine de bilgi verildiğini belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti:



"Bununla birlikte komşularımızın Turunç Masa'ya ilettiği her şey kayıt altına alınıp raporlanıyor. İşte bu aşamada komşularımızın belediye yönetimine katılım süreci başlıyor. Mahallerimizden gelen öneriler, şikayetler belediye bütçesinin nasıl kullanılacağını belirliyor. Böylece toplumun ihtiyaçlarına dönük bir belediyeciliği hayata geçirmenin imkanları oluşuyor. Muratpaşa Belediyesi bütçesini n gerçek sahibi komşularımız, bu paranın nasıl harcanacağı, hangi yatırımlarını yapılacağı, yatırımlarını hangisinin öncelikli olacağı konusunda söz sahibi oluyor. Bununla yönetim anlayışı ve iyi bir planlama süreciyle Muratpaşa'da 2017'de 300 milyon liralık belediye bütçesinde yüzde 99.83'lük bir gerçekleşme oranına ulaştık."



Turunç Masa'nın insan sevgisi, insanların hak eşitliği, insanların etle tırnak gibi biraraya gelmesi ve kendi vergilerin karşılığını almasının adı olduğunu belirten Başkan Uysal, "Turunç Masa'yla 'Alo' diyen herkesin emrine belediye hizmeti 48 saat içinde gidiyor. İşte medeniyet projesi budur" dedi. - ANTALYA

