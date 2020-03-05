Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı - Son Dakika

Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin sorun çözen uygulaması Turunç Masa'ya Şubat'ta ulaşan 9 bin 345 başvurunun yüzde 94.4'ü çağrı merkezi, internet ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşti.

Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin sorun çözen uygulaması Turunç Masa'ya Şubat'ta ulaşan 9 bin 345 başvurunun yüzde 94.4'ü çağrı merkezi, internet ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşti. Belediyeye gelmeden dahi sorunlarına çözüm bulan, istek ve önerilerini ileten Muratpaşa sakinlerinin memnuniyet oranı Şubat'ta yüzde 85.7 oldu.


Muratpaşa Belediyesi'nin, alışılagelmiş halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan ve Turunç Masa, Aralık 2014'ten bu yana ilçe sakinlerinin belediyedeki gözü kulağı olarak çalışmalarına devam ediyor.


Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan Turunç Masa'nın 7 gün 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi'ne Şubat'ta 14 bin 436 çağrı geldi. Gelen çağrıların 7 bin 699'u kayıt altına alınırken belediye fuayesinde yer alan Başvuru Masası ise 26 bin 205 kişiyle yüz yüze iletişim kurdu. Turunç Masa'nın Koordinasyon Merkezi ise, aynı dönemde, 11 bin 942 görüşme gerçekleştirdi.


Şubat'ta memnuniyet oranı yüzde 85.7 oldu.


Turunç Masa, Şubat'ta ilçe sakinlerinden bir çok kanaldan belediyeye ulaşan talep, öneri ve şikayetlerin 9 bin 345'ini başvuru haline getirip değerlendirilmek üzere belediyenin ilgili birimlerine gönderdi. İlçe sakinlerinin, belediyelerine ulaşmada öncelikli tercihi 444 80 07 numaralı çağrı merkezi oldu. Çağrı Merkezi, yaptığı görüşmelerin 7 bin 699'unu başvuru haline getirirken internet, belediyenin sosyal medya hesapları, CİMER ve akıllı telefon uygulamalarından alınan başvuru sayısı ise bin 122 oldu.


Kısaca, Şubat ayında işleme alınan 9 bin 345 başvurunun yüzde 94.4'ü yani 8 bin 821'i hiç belediyeye dahi uğramayan, uğramak zorunluluğu da olmayan Muratpaşa sakinlerince gerçekleştirildi. Belediyeye gelmeden dahi sorunlarına çözüm bulan, istek ve önerilerini ileten Muratpaşa sakinlerinin memnuniyet oranı Şubat'ta yüzde 85.7 oldu. - ANTALYA

Muratpaşa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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