Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu - Son Dakika

Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu

04.03.2021 09:57
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, kara kazanlarda odun ateşinde turunç tatlısı yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, kara kazanlarda odun ateşinde turunç tatlısı yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Turunçları 7 aşamanın ardından tatlıya dönüştüren kadınlar elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bucak Mahallesinde geçimini turunç tatlısı yaparak sağlayan ve 2 çocuğuna tatlı kazanlarını kaynatarak bakan Kevser Erdoğan, "Sipariş üzerine satış yapıyoruz. Bir kadının kendi kazancını sağlaması çok güzel. Ekonomik özgürlüğümüz oluyor" dedi.

Turunç tatlısı yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Turunçları bahçelerden topluyoruz dilimlere ayırıyoruz haşlıyoruz, kaynatıyoruz. Kayseri ve İstanbul'dan daha çok sipariş alıyorum. Her kazan 90 kilogram geliyor. Yılda en az bir ton turunç tatlısı yapıyorum. Turunç olduğu sürece yıllık 1 ton üretebiliriz. Turunç tatlısının kilosunu 18-20 TL arasında satıyorum" diye konuştu. - ADANA

Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu

Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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