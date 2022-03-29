ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

29.03.2022 03:11

ADANA'da refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı iddia edilen 3 kadın, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ADANA'da refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı iddia edilen 3 kadın, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Otomobil bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı öne sürülen Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobil de çarptı. Kazayı fark eden polis merkezindeki görevli memurların durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın öldüğü belirlendi. Kazada hayatını kaybeden kadınların cansız bedeni polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza yerinde kadınlardan geriye yalnızca turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü.

Her iki otomobilin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

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Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü Son dakika: Otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü Son dakika: Otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA-TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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