Son Dakika Haberleri: Turunçgil bahçelerine faydalı böcek salındı
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Turunçgil bahçelerine faydalı böcek salındı

1 saat önce

Antalya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Manavgat Ziraat Odası ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle turinçgil bahçelerine faydalı böcek salındı.

Turunçgil bahçelerine faydalı böcek salındı, System.String[]
Antalya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Manavgat Ziraat Odası ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle turinçgil bahçelerine faydalı böcek salındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde 3 yıl önce başlatılan turunçgil bahçelerinde faydalı böcek salımı, bu yıl da Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve BATEM Müdürü Abdullah Ünlü'nün katılımıyla yapıldı.
Etkinlikte "Predatör" ve "Parazitoid" adı verilen ve unlu bit zararlısına karşı mücadele eden böcekler bahçeye bırakıldı.
Açıklamada, entegre mücadele yöntemlerinin gelişmesi ile birçok zararlıya karşı daha etkili, daha ekonomik ve kimyasal kullanılmadan mücadele edildiğini kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Antalya, Manavgat, Güncel
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