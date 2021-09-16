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Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü - Son Dakika

Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü

16.09.2021 11:06
Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü, System.String[]

Türkiye'nin turunçgil ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 391 milyon 947 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin turunçgil ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 391 milyon 947 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın 8 ayında 665 bin 320 ton olan turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 762 bin 227 tona ulaştı.

İhracatta ilk iki sırada limon ve mandalina yer aldı. Ocak-ağustos döneminde 304 bin 638 ton limon ihracatından 155 milyon 525 bin dolar, 263 bin 161 ton mandalina dış satımından da 141 milyon 964 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla limon ihracatı yüzde 63, mandalina dış satımı yüzde 13 artış gösterdi. Bu ürünleri greyfurt ve portakal takip etti.

2020 yılının ocak-ağustos döneminde 339 milyon 585 bin dolar olarak kayıtlara geçen turunçgil ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 391 milyon 947 bin dolara yükseldi.

İlk sırada Rusya var

Dış satım verileri ülke bazında incelendiğinde, geleneksel pazarlardan Rusya'nın öne çıktığı görülüyor. Rusya'ya ocak-ağustos döneminde 139 milyon 303 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde Irak'a 63 milyon 907 bin dolar, Ukrayna'ya 29 milyon 116 bin dolar, Romanya'ya 29 milyon 25 bin dolar ve Sırbistan'a da 18 milyon 983 bin dolar tutarında turunçgil gönderildi.

Türkiye'nin "meyve deposu" olarak bilinen Mersin ve Hatay ihracatı sırtlayan iller oldu.

Ocak-ağustos döneminde Mersin'den 290 bin 587 ton turunçgil ihracatı yapılarak 158 milyon 676 bin dolar elde edildi. Hatay'dan da 158 milyon 347 ton ihracat gerçekleştirilerek 74 milyon 665 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

"Turunçgil ürünlerinin rekoltesinde artış bekliyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilde ocak-ağustosta miktar ve değerde gerçekleşen yüzde 15'lik artışın sektör temsilcilerini sevindirdiğini söyledi.

Her geçen ay ihracatı artırarak ilerlediklerini belirten Kaçmaz, "Bu dönem turunçgil ihracatı bir önceki sezona göre 13 gün erken başladı. Mayer cinsi limonla başlayan ihracat ocak-ağustos rakamlarına olumlu yönde yansıdı. Biz tüm turunçgil ürünlerinin rekoltesinde artış bekliyoruz." diye konuştu.

Kaçmaz, turunçgil ihracatını daha iyi noktalara ulaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini, pazar ağını genişletmek için uğraştıklarını dile getirerek, "Geleneksel pazarlarımızın yanı sıra yeni pazarlar için de ihracat yapmak istiyoruz. Bu yeni pazarların da devreye girmesiyle hak ettiğimiz ihracat hedeflerine ulaşacağız." dedi.

Türkiye'nin ocak-ağustos dönemi turunçgil ihracatı verileri şöyle:

ÜrünOcak-Ağustos 2020 (Dolar)Ocak-Ağustos 2021 (Dolar)Değişim (Yüzde)
Limon95,635.723155,525.978 63
Mandalina125,678.000141,964.362 13
Greyfurt53,036.80651,222.062 -3
Portakal65,212.21843,090.275 -34
Aynı dönemde en fazla turunçgil satılan 5 ülke ve ihracat verileri ise şöyle:

ÜlkelerOcak-Ağustos 2020 (Dolar)Ocak-Ağustos 2021 (Dolar)Değişim (Yüzde)
Rusya 119,402.601 139,303.219 17
Irak 32,188.749 63,907.037 99
Ukrayna 33,465.351 29,116.133 -13
Romanya 21,854.539 29,025.181 33
Sırbistan 15,898.524 18,983.298 19
Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü

İhracat, Türkiye, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü - Son Dakika
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