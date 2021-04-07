Turunçgil ihracatından yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir elde edildi - Son Dakika

Turunçgil ihracatından yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir elde edildi

07.04.2021 11:21
Turunçgil ihracatından yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir elde edildi, System.String[]

Turunçgil ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,63'lük artışla 299 milyon 575 dolara ulaştı.

Turunçgil ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,63'lük artışla 299 milyon 575 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 563 bin 836 ton turunçgil ihraç edildi.

Turunçgildeki bu dış satımla ilk çeyrekte yüzde 2,63 artış sağlandı, ülkeye 299 milyon 575 dolar döviz girdi.

Bu dönemde en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri sırasıyla mandarin, limon, greyfurt ve portakal oldu.

Ülke bazındaki ihracatta ise Rusya zirvede yer aldı. 117 milyon dolarlık dış satımın yapıldığı Rusya'yı 44 milyon 84 bin dolarla Irak, 22 milyon dolarla Ukrayna, 15 milyon dolarla Romanya, 14 milyon dolarla Polonya takip etti.

"Üretim alanlarımız genişliyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğindeki dış satımda, yaş meyve sebze grubunda turunçgilin yüzde 39'luk pay aldığını söyledi.

Bu dönemdeki ihracatın sevindirici olduğunu dile getiren Kaçmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turunçgil ihracatında bir artış gözlemlemekteyiz. Geleneksel pazarların yanı sıra Uzak Doğu ülkelerine de ihracatın artması için bir dizi çalışmalarımız var. Japonya'ya ihracatımız devam ediyor. Çin'in de devreye girmesiyle bu ihracatımız daha da artacak. Çin'le görüşmelerimiz pandemi öncesi başlamıştı. Pandemi nedeniyle kesintiye uğradı. Süreci takip ediyoruz. Tarım stratejik bir sektör. Turunçgil, yaş sebze meyve sektöründe alt sektör olmaktan çıktı, artık başlı başına bir sektör haline geldi. Üretim alanlarımız genişliyor. Buna bağlı olarak ihracatımızın artmasını bekliyoruz."

Kaçmaz, Türk narenciyesinin kalitesi bakımından ihracatta sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayarak, " Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan 14. Dünya Turunçgil Kongresi gelecek seneye ertelendi. Bu kongre ülkemizde ilk defa yapılacak. Bu son derece önemli. Türkiye, dünyada üretici ve ihracatçı olarak ilk sıralarda yer alıyor. Kongre de bunun somut örneği. Kongre bölgenin, sektörün ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak." diye konuştu.

Akdeniz, Kongre, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turunçgil ihracatından yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir elde edildi - Son Dakika Ekonomi


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